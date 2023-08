Shanghai Electric, 세계 유수 대학 출신 700여 명 채용

-- International Youth Day 2023을 맞아 특별한 기술과 창의적인 아이디어를 갖춘 인력 채용

상하이, 중국 2023년 8월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Shanghai Electric(SEHK: 2727, SSE: 601727)은 신규 채용 시즌을 맞아 최근 전 세계 유수 대학을 졸업한 700여 명의 직원을 채용했다고 발표했다.



College Students Jointly Built A Future City At the 2023 Onboarding Ceremony of Shanghai Electric.

새로 입사한 젊은 전문가들은 그들의 특별한 기술과 창의적인 아이디어로 지능형 에너지, 지능형 제조, 디지털 지능 통합 분야에서 새로운 연구 프로젝트 개발을 주도할 것으로 기대된다. 또한 새로운 에너지 분야의 혁신을 촉진하고 글로벌 경제가 '넷제로(net-zero)' 목표에 빠르게 도달할 수 있도록 지원하는 Shanghai Electric의 오랜 노력에도 활력을 불어넣어줄 것으로 예상된다. 현재 Shanghai Electric의 전체 직원 중 젊은 직원이 차지하는 비중은 40%이며, 이 중 절반은 고도로 숙련된 기술 인력이다.

Liu Ping Shanghai Electric Group 사장은 "Shanghai Electric은 엔지니어링을 전공한 졸업생들이 업계 최신 기술과 통찰력을 갖추고 전문 경력을 쌓기 위한 탄탄한 기반을 마련할 수 있는 혁신의 허브"라면서 "이곳은 가장 우수한 젊은 전문가들이 업계의 최전선에서 여러 가지 문제를 해결할 수 있는 프로젝트에 참가하고, 학문적 이론을 실제 업계에서 활용하게 해줄 멘토를 만나면서 잠재력을 발휘할 수 있게 지원해주는 곳"이라고 말했다. 그는 이어 "신입 사원들이 에너지, 엔지니어링, 디지털화 분야에서 Shanghai Electric과 함께 업계를 변화시킬 수 있는 참신한 사고를 갖고 훌륭한 성과를 내줄 것으로 믿는다"고 덧붙였다.

Shanghai Electric은 2023년 채용 계획에 따라 Cambridge University, New York University, University of London, Nagoya University 등 세계 명문 대학에서 우수한 성적을 거둔 졸업생을 확보했다. 또한 Tsinghua University 재료학 전공, Peking University 화학 전공, Glasgow University 전자공학 전공, Berlin Institute of Technology 전기공학 전공 등 중국과 유럽 내 유명 대학에서 우수한 성적을 거둔 졸업생들로 뽑았다.

Shanghai Electric은 신입사원들에게 전 세계에서 많은 경험을 쌓을 수 있는 다양한 기회를 제공한다. 또 전공 분야가 회사의 사업 분야 및 방향과 일치하는 신입사원들은 지능형 에너지, 지능형 제조, 디지털 통합 솔루션 영역에서 회사의 R&B 역량을 강화하는 지적 능력에도 힘을 보탤 것이다. Shanghai Electric은 이 세 분야의 선두주자로, 열정적이고 야심찬 엔지니어와 기술자들이 배우고 성장하며 번창할 수 있는 플랫폼이다. 아울러 고객을 위한 가치를 창출하는 동시에 모두에게 필요한 지속 가능한 미래를 만드는 혁신적이고 스마트하며 친환경적인 솔루션을 찾기 위해 도전하는 진정한 문제 해결사들을 위한 플랫폼 역할도 하고 있다.

글로벌 기술 리더이자 혁신 기업인 Shanghai Electric은 업계 표준을 설정하는 제품과 솔루션을 개발해 중국과 글로벌 무대에서 수많은 선구자적 업적을 달성하는 기반을 마련해왔다. 여기에 그치지 않고 창립 이래 중국 최초의 화력발전 장치, 세계 최초의 이중 내부 냉각 시스템을 갖춘 전기 모터, 중국 최초의 1만 톤급 수압기(water press), 중국 최초의 원자력 발전 장치 등을 개발하는 이정표를 세우며 중국 안팎에서 새로운 지평을 여는 프로젝트를 주도해 왔다.

Shanghai Electric은 세계 최고의 기술력을 바탕으로 중국이 '탄소 배출 정점(carbon peak)' 및 탄소 중립 목표를 달성하는 데 박차를 가할 주역이 됐다. 또한 가치 사슬 전반에서 활동하는 파트너들이 저탄소 전환을 이뤄낼 수 있도록 산업 시너지를 강화하기 위해 노력하면서 신에너지와 전통 에너지 사업 모두에서 탄소 발자국을 줄이기 위한 장단기 전략과 관행이 자세히 담긴 실행 계획도 발표했다.

Shanghai Electric에 대한 자세한 정보는 www.shanghai-electric.com/group_en을 참조할 수 있다.

출처: Shanghai Electric