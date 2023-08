캘리포니아 에너지 위원회, 세계 최고의 수소 충전 솔루션 제공업체인 FirstElement Fuel에 제조 능력을 확장하도록 770만 USD 지원

이 보조금은 FirstElement Fuel의 캘리포니아주 산타아나 제조 시설의 생산량을 10배 이상 확장하고, 지역의 일자리를 늘리고, 무배출 운송의 증대를 가능하게 하여 온실 가스 배출량을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

캘리포니아 어바인, 2023년 8월 16일 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc.('FEF' 또는 '회사')는 금일 회사의 캘리포니아주 산타아나 제조 시설 생산량을 10배 이상 늘리기 위해 캘리포니아 에너지 위원회('CEC')로부터 770만 USD의 보조금을 받았다고 발표했습니다. 캘리포니아에 본사를 둔 회사인 FEF는 수소 충전 솔루션 분야의 세계적인 선두 기업으로, 현재 40개 충전소 위치에 걸쳐 85개의 디스펜서로 구성된 세계 최대의 수소 충전소 네트워크를 운영하고 있으며 캘리포니아 전역에서 수소 동력 차량에 대한 서비스를 제공하고 있습니다.

FirstElement Fuel team members break for a photo at the Company’s hydrogen logistics hub and field-testing facility located in Livermore, CA. The facility is home to a one-of-a-kind field-testing facility for liquid hydrogen cryopump systems.