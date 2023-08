Antaisolar, 태양광 추적기 470MWp 공급 계약 체결

-- Enter Engineering과 함께 우즈베키스탄에 새로운 태양광 추적기 공급하기로 협약

타슈켄트, 우즈베키스탄 2023년 8월15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- PV 마운팅 시스템 분야에서 전체 산업망을 선도하는 공급업체 Antaisolar는 중앙아시아 최고의 EPC 계약업체인 Enter Engineering과 태양광 추적 시스템 470MWp를 공급하는 계약을 맺었다고 발표했다. 계약 체결식에는 Antaisolar 부사장 Gabriel William Wong과 APAC 총괄 책임자 Arabin Lama 및 Enter Engineering 대표가 참석했다. 2023년 12월 완료될 예정인 이 프로젝트는 중앙아시아에서 Antaisolar의 가장 큰 태양광 추적기 프로젝트가 될 것이다.



Antaisolar Announces Signing of 470MWp Solar Tracker in Uzbekistan with Enter Engineering