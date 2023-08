2년 후: 아프가니스탄 소녀들의 교육권에 대한 호소가 그 어느 때보다 크게 울려 퍼졌습니다

Education Cannot Wait의 새로운 #AfghanGirlsVoices 캠페인은 사실상 탈레반 당국의 여아 교육 금지 대상이 된 아프가니스탄 소녀들의 목소리를 국제 무대로 불러왔습니다 – 아프가니스탄 점령 2주년

뉴욕, 2023년 8월 15일 /PRNewswire/ -- 아프가니스탄에서 사실상 당국이 집권하고 소녀들의 중등 교육에 대한 접근을 금지한 지 2년, 비상 상황 및 장기간에 걸친 위기 상황의 교육을 위한 UN 글로벌 기금인 Education Cannot Wait( ECW )는 #AfghanGirlsVoices 캠페인 을 시작했습니다.

Education Cannot Wait’s new #AfghanGirlsVoices campaign features testimonies from Afghan girls whose lives have been abruptly upended by the ban imposed on their education. ©ECW