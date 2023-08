클라우드, 아리아나 그란데의 최신 향수인 클라우드 핑크를 선보이며 길을 제시하다

뉴욕, 2023년 8월 11일 /PRNewswire/ -- 그래미 수상 뮤지션이자 배우 및 사업가인 아리아나 그란데(Ariana Grande)가 자신의 새로운 향수이자 수상 이력의 향수 컬렉션의 최신 에디션인 클라우드 핑크(Cloud Pink)를 체험하도록 여러분을 초대합니다.



Ariana Grande Debuts Her Newest Fragrance, Cloud Pink

향수로 약 10년에 걸쳐 확고하게 성공한 후 아리아나는 엘리트급의 향수 혁신가 사이에 자신의 자리를 확고히 했습니다. 그녀의 향수 제품군은 뛰어난 장인 정신, 강렬한 재료 및 날카로운 상업적 감각에 단단히 기반을 둡니다. 오늘날 최고 디자이너의 향수로 자주 동일한 대화에 포함되고 있으며 심지어 클라우드 핑크는 새로운 수준에 도달했습니다. 본 향수는 8월 13일에 Ulta.com에서 독점 출시되며 8월 20일부터 전국의 울타 뷰티(Ulta Beauty) 매장에서 구매할 수 있습니다.

클라우드 핑크의 출시는 이 프로 뮤지션인 유명 인사의 상징적인 컬렉션에 새로운 장을 선보입니다. 영묘하며 현대적인 클라우드 핑크는 아리아나의 매력적인 낙천주의와 자신감에서 영감을 받았습니다. 이 고상한 캠페인은 아마도 그녀에게 있어 가장 개인적이며 아티스트이자 여성으로서의 그란데의 변화를 밝게 선보입니다.

"클라우드 핑크를 출시하게 되어 얼마나 기쁜지 설명할 수가 없네요" "클라우드는 항상 제 심장에 아주 가까이 있는 향수입니다. 지난 시간 동안 정말 엄청난 사랑을 보여주신 팬분들께 감사드립니다. 팬분들의 사랑을 받는 이 프랜차이즈에서 새로운 향수를 개발하는 것이 처음에는 두려웠지만, 저는 정말로 완벽하게 기존 클라우드의 자매다운 향을 만들어 냈다고 생각합니다. 이 향수는 최근에 제가 가장 좋아하는 향수가 되어버렸어요. 지난 몇 달 동안 끊임없이 이 향수를 사용했답니다. 클레멍(Clement) 및 팀과 함께 이 새로운 기념물을 작업하는 것은 사랑이 가득한 노동이었으며 유지하는 데 있어 정말 흥미진진한 비밀이었어요!!!! 이 발표를 정말 기다려 왔어요. 어서 모두가 클라우드 핑크를 경험하게 되었으면 좋겠네요…"라며 그란데는 전했습니다.

아리아나의 팬과 뷰티 산업 팬들은 모두 아리아나의 향수를 계속해서 사용하고 싶어 합니다. 향수에 있어 그란데의 국제적인 성공은 아주 특별하며 찬사가 끊이지 않고 있습니다. 이 프랜차이즈는 여러 국가에서 아리아나의 수많은 향수 브랜드에 걸쳐 올해의 향수 및 올해의 미디어 캠페인으로 상을 받거나 지명된 멋진 이력이 있습니다.

"클라우드 브랜드를 통해 저희는 계속해서 전례 없는 전국적인 수요를 목격하고 있습니다. 이 브랜드는 빠르게 많은 인기를 끌고 있으며 심지어 업계 전문가가 최신 클래식으로 언급하기까지 했습니다."라며 노린 닷지(Noreen Dodge) LUXE 브랜드 선임 마케팅 및 전략 책임자는 설명했습니다. "클라우드 핑크는 이야기의 혁명입니다. 아리아나와 같은 아티스트와 협력하여 그녀는 항상 자신의 팬을 기쁘게 할 의도를 가지고 파트너가 향, 디자인 및 스토리텔링을 재창조하도록 요구합니다. 고객의 경험을 계속 다시 정의하는 것은 바로 이러한 진보적인 창의력과 장인 정신입니다."

Created by 피르메니히(Firmenich)의 클레멍 가바리(Clement Gavarry)가 제작한 클라우드 핑크는 엠버리 우드, 마젠타 모스 및 스위튼드 프랄린의 터치로 구성된 관능적인 블렌드입니다. 이 여정은 풍부한 베리 및 발포성 과일로 구성된 아주 부드러운 블렌드와 함께 시작하며 바닐라 난초 및 블러시 히비스커스로 구성된 섬세한 꽃향기가 가볍고 솜 같은 구름의 품으로 여러분을 감쌉니다. 지속되는 인상은 중독성 있는 스킨 느낌의 관능적인 사향으로 구성된 따스한 블렌드이며 엠버 우드가 오감을 만족시킵니다.

"저는 아리아나의 비할 데 없는 창의력의 범위에 계속 놀라고 있습니다. 특히 클라우드 핑크의 출시를 통해서요." 라며 토니 바자즈(Tony Bajaj) LUXE 브랜드 최고경영자는 말했습니다. "시간이 흐르면서 아리아나는 장수 및 폭넓은 호소를 통해 여러 고품질 향수를 큐레이팅하며 이 업계에 진정한 기둥을 세웠습니다. 이를 통해 아리아나는 향수 디자인에 대한 자신의 개인 맞춤화된 접근법을 증명했습니다. 럭스브랜즈는 이러한 영향력 있는 아이콘과 다시 한번 파트너 관계를 맺게 되어 영광입니다."라며 이어갔습니다.

포장

계속해서 모두의 마음을 사로잡는 상징적인 병 디자인은 기쁨과 낙천주의를 가득 채우는 행복을 주는 순간을 제공하며 클라우드 핑크 디자인은 핑크의 완벽한 음영으로 재창조되었습니다. 매끈한 병 디자인은 부드러우면서도 밝은 핑크색으로 빛나는 동시에 뭉실뭉실한 흰 구름 베이스 위에 안착하고 있습니다. 카톤 디자인은 드라마와 강렬한 메탈 및 새틴 마감의 조합을 통해 대담함을 선사합니다. 상징적인 클라우드 심볼이 디자인 전체에 걸쳐 등장하며 우리 모두를 연결하는 디지털 세계를 증강합니다.

가격

오 드 퍼퓸 스프레이, 3.4FL OZ/100mL $68.00

오 드 퍼퓸 스프레이, 1.0FL OZ/30mL $48.00

오 드 퍼퓸 스프레이, 0.33FL OZ/10mL $26.00

모든 가격은 미국 달러로 표시된 제조업체의 권장 소매 가격입니다.

이 브랜드는 캐나다를 포함한 추가 프레시티지 소매점에 전 세계적으로 출시될 예정입니다.

캐나다: 쇼퍼스 드럭 마트(Shoppers Drug Mart)

유럽: 더글라스(Douglas)

영국: 부츠(Boots), 존 루이스( John Lewis ), 슈퍼드러그(Superdrug), 더 퍼퓸 샵(The Perfume Shop), 더 프레그런스 샵(The Fragrance Shop)

), 슈퍼드러그(Superdrug), 더 퍼퓸 샵(The Perfume Shop), 더 프레그런스 샵(The Fragrance Shop) 호주: 마이케미스트(My Chemist)

멕시코: 리버풀(Liverpool)

아리아나 그란데 소개

그래미상 수상, 멀티 플래티넘 레코딩 아티스트이자 세계적인 슈퍼스타 아리아나 그란데는 "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored", "Thank U, Next"로 1964년 비틀스 이후 빌보드 핫 100 1, 2, 3위를 석권한 첫 아티스트입니다. 2020년, 그녀는 차트 역사상 처음이자 유일하게 5개 곡으로 싱글 데뷔하여 1등을 차지했습니다. 2021년 그란데는 "positions", "34+35" 및 "pov"로 빌보드 팝 에어플레이 및 미디어베이스 탑 40 차트에서 상위 10위 안에 동시에 3개 곡을 차지한 최초의 아티스트 역사를 만들었습니다. 29세의 나이에 발매한 6장의 앨범이 플래티넘 인증을 받았었고 980억 회 이상 스트리밍되었습니다. 그리고 스포티파이에서 지난 10년간 가장 많이 스트리밍된 여성 아티스트이기도 합니다. 파워풀한 보컬과 그녀의 팬들이 함께 만든 최고의 존재감으로 빠르게 우리 세대의 가장 큰 팝 스타 중 하나가 되었습니다. 2022년 그란데는 스포티파이(Spotify)에서 각각 40억 회 이상의 스트리밍을 기록한 4개의 앨범을 보유한 최초의 아티스트가 되었습니다. 2019년에 스위트너 월드 투어(Sweetener World Tour)를 시작하여 롤라팔루자와 코첼라에서 페스티벌 역사상 최연소 헤드라이너를 맡았으며, 일 년 내내 100개 이상의 쇼를 공연했습니다. 2021년 그란데는 NBC의 더 보이스(THE VOICE)에 코치로 합류했으며 넷플릭스의 아카데미상 후보 영화인 레오나르도 디카프리오와 제니퍼 로렌스의 상대역으로 DON'T LOOK UP에도 출연했습니다. 그녀는 신시아 에리보(Cynthia Erivo)의 엘파바(Elphaba) 상대역인 그린다(Glinda)로 주연을 맡은 존 추(Jon M. Chu)의 WICKED 영화 각색 작업을 하는 중입니다.

럭스브랜즈(LUXE BRANDS) 소개

럭스브랜즈(LUXE Brands)는 전 세계 소비자에게 영감을 주는 세계적 수준의 뷰티 브랜드 개발에 전념하는 글로벌 프레스티지 뷰티 기업입니다. 디지털 우선 정신을 바탕으로 디자인, 마케팅 및 브랜드 구축에 대한 회사의 혁신적인 접근 방식은 전 세계적으로 수많은 상을 받았습니다. 럭스브랜즈는 아리아나 그란데의 클라우드로 '2019년 올해의 향수'를 수상했습니다. 전체 포트폴리오는 아리아나 그란데, 니키 미나즈(Nicki Minaj) 및 코스모폴리탄(Cosmopolitan)의 오 드 주스(Eau de Juice)를 포함합니다.

아리아나 그란데 향수 언론 연락처:

레데 컴퍼니(The Lede Company)

AGFragrance@ledecompany.com