샌디에이고 동물원 사파리 파크, 50년 역사상 가장 큰 혁신 프로젝트인 엘리펀트 밸리 발표

야생동물 보호 지도자, 새로운 몰입형 체험을 통해 방문객이 코끼리와 더 가까워질 수 있도록 안내

샌디에이고, 2023년 8월 11일 /PRNewswire/ -- 샌디에이고 동물원 야생동물 연합(San Diego Zoo Wildlife Alliance)은 샌디에이고 동물원 사파리 파크(San Diego Zoo Safari Park)의 50년 역사상 가장 크고 혁신적인 프로젝트의 공사가 공식적으로 진행 중이라고 발표했다. 완전히 새로워진 데니 샌포드 엘리펀트 밸리(Denny Sanford Elephant Valley)는 사파리 파크(Safari Park)의 중심부를 재구성하여 현재의 코끼리 환경을 역동적인 사바나와 탐험의 장소로 탈바꿈시킬 것이다. 엘리펀트 밸리(Elephant Valley)는 모든 연령대의 방문객에게 이전과는 다른 방식으로 코끼리와 교감할 수 있는 기회를 제공하여 이 장엄한 동물에 대한 공감과 이해, 감사를 증진하고 야생동물에 대한 열정을 불러일으킬 것이다.



Artist renderings of Elephant Valley

샌디에이고 동물원 야생동물 연합의 사장 겸 CEO인 폴 바리볼트(Paul A. Baribault)는 "방문객을 위한 최초의 몰입형 체험 시설인 데니 샌포드 엘리펀트 밸리를 발표하고 샌디에이고에서 벌어지는 중요한 일을 우리가 현장에서 지원하는 코끼리 보호 협력 이니셔티브와 더욱 연결하게 되어 기쁘게 생각합니다. 엘리펀트 밸리는 우리를 지원하고 전 세계 파트너와 함께 모든 보호 활동을 가능하게 하는 놀라운 커뮤니티, 기부자, 회원 및 동맹이 없었다면 달성할 수 없었을 것입니다."라고 밝혔다.

코끼리 무리가 지나가는 모습을 머리 위 통로를 통해 아래에서 바라보는 등 사방이 코끼리로 둘러싸여 코끼리가 생태계 엔지니어로서 하는 중요한 역할과 코끼리의 복잡한 사회적 역학 관계에 대해 배울 수 있다. 엘리펀트 밸리는 야생동물 보호의 리더로서 샌디에이고 동물원 야생동물 연합이 추구하는 역할에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것이다. 이는 세상을 변화시키는 조직의 파트너를 조명하고 사람과 코끼리가 공존하는 활기찬 문화와 지역 사회를 기념할 것이다.

엘리펀트 밸리의 방문객 경험의 중심에는 여행자들이 아프리카 사파리를 여행할 때 자주 방문하는 목적지에서 영감을 받은 2층의 롯지가 있다. 이 모임 장소에서는 교육자로부터 이 지역의 경외심을 불러일으키는 야생 동물에 대해 배울 수 있는 기회를 제공하는 동시에 코끼리가 넓은 물웅덩이로 걸어 들어가는 모습을 볼 수 있다. 엘리펀트 밸리의 풍부한 식물은 아프리카 초원의 광경, 소리, 냄새를 그대로 반영하기 위해 전문 원예사와 수목학자로 구성된 팀이 세심하게 선별하여 준비되었다. 광활한 새 서식지에는 계절 변화에 따른 여러 가지 혁신적인 기능을 도입해 아프리카 사바나를 일 년 내내 밀접하게 재현함으로써 코끼리 무리를 위한 향상된 경험을 제공할 것이다.

샌디에이고 동물원 사파리 파크의 전무이사 리사 피터슨(Lisa Peterson)은 "코끼리의 장엄한 모습만큼이나 코끼리의 미래도 취약합니다. 수백만 명의 야생동물 동료를 코끼리의 삶으로 초대해 모두가 코끼리에 미칠 수 있는 긍정적인 영향에 대해 배우고 전 세계 코끼리에 대한 희망을 공유할 수 있는 여정을 함께하게 되어 영광입니다. 엘리펀트 밸리는 호기심이 발견으로 바뀌는 곳으로, 1세부터 100세까지 누구나 자연 속에서 숨막히는 경이의 순간을 경험할 수 있는 곳입니다. 이곳에서 만든 결정적인 추억이 평생 기억에 남기를 바랍니다."라고 말했다.

기후 변화의 영향, 인간과 야생동물의 공존에 대한 도전, 서식지 손실 및 밀렵으로 인해 코끼리 개체수가 큰 타격을 받고 있다. 아프리카 사바나 코끼리는 현재 국제자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature)의 멸종위기종 적색목록에 등재되어 있다. 아프리카 코끼리를 보호하는 것은 샌디에이고 동물원 야생동물 연합의 최우선 과제였다. 이 단체는 코끼리 보호를 위해 케냐의 코끼리 살리기(Save the Elephants), 자연보호협회(The Nature Conservancy), 북부 목초지 신탁(Northern Rangelands Trust), 케냐 야생동물 서비스(Kenya Wildlife Service), 레테티 코끼리 보호구역(Reteti Elephant Sanctuary)과 긴밀히 협력하고 있다. 아프리카와 샌디에이고 동물원 및 사파리 파크의 코끼리 무리에 대한 과학적 연구는 코끼리 종에 대한 이해를 높이고 추가적인 보존 솔루션을 개발하는 데 도움이 되는 특별한 기회를 제공한다. 코끼리 사회적 행동의 복잡성에 대한 지식과 코끼리의 전반적인 건강 요구 사항에 대한 이해가 높아지면서 샌디에이고 동물원 야생동물 연합과 그 파트너들은 코끼리의 성공적인 보존 결과에 대한 귀중한 통찰력을 얻었다.

샌디에이고 동물원 야생동물 연합의 수석 보존 및 야생동물 건강 책임자인 나딘 램버스키(Nadine Lamberski) 수의사는 "아프리카 전역의 코끼리는 엄청난 도전에 직면해 있으며, 우리 모두가 협력하여 코끼리와 사람을 위한 지속 가능한 보존 솔루션을 찾아야 합니다. 엘리펀트 밸리가 전 세계적으로 코끼리 보호를 위한 지속적인 노력에 미칠 영향을 목격할 수 있기를 기대합니다."라고 설명한다.

엘리펀트 밸리는 수천 명의 관대한 기부자와 샌디에이고 동물원 야생동물 연합의 오랜 후원자인 데니 샌포드의 자금을 지원받아 운영되고 있다. 엘리펀트 밸리 외에도 샌포드는 샌디에이고 동물원의 야생동물 탐험가 베이스캠프와 전 세계 수백 개의 어린이 병원, 로널드 맥도날드 하우스(Ronald McDonald Houses) 및 기타 시설에서 제공되는 샌디에이고 동물원 야생동물 탐험가의 교육용 텔레비전 프로그램을 위한 주요 기부자였다. 엘리펀트 밸리는 2025년에 완공될 예정이며. 자세한 정보 및 기부를 위한 내용은 sdzsafaripark.org/elephantvalley 를 방문하세요.

샌디에이고 동물원 야생동물 연합 소개 비영리 환경 보호 단체인 샌디에이고 동물원 야생동물 연합은 자연에 대한 열정과 더 건강한 세상을 위한 협업을 장려합니다. 이 연합은 글로벌 파트너십을 통해 혁신적인 보존 과학을 지원합니다. 야생동물 보호, 과학 전문성, 협업을 통해 44종 이상의 멸종위기종을 자연 서식지에 다시 도입했습니다. 매년 이 연합은 샌디에이고 동물원 및 샌디에이고 동물원 사파리 파크에서 직접 만나거나 13개국 어린이 병원에서 방영되는 샌디에이고 동물원 야생동물 탐험가 텔레비전 프로그램 등 미디어 채널을 통해 가상으로 150개국에서 10억 명이 넘는 사람들에게 샌디에이고 동물원을 알리고 있습니다. 회원, 기부자, 방문객 등 야생동물 동맹이 성공을 가능하게 합니다.

