청두 FISU, 성대하게 피날레

청두, 중국 2023년 8월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- [신화통신 보도 내용] International University Sports Federation(FISU) 대표와 청두 시장이 8일 차기 개최지인 독일 라인-루르 대표에게 대회기를 넘겨주자 폐막식장인 Chengdu Open-Air Music Park 상공에 불꽃이 터지며 12일간의 청두 FISU 대회가 공식적으로 막을 내렸다. 6,500명의 선수가 "청두는 꿈을 실현해준다(Chengdu makes dreams come true)"는 대회 주제에 걸맞게 각자 '꿈'을 이루기 위해 경쟁을 펼쳤다.

The FISU flag handover ceremony is held

일본 수구 대표팀 골키퍼 Ayumu Kinoshita는 남자 수구 경기장을 빠져나오면서 "청두는 내 꿈을 이루기 위한 도약대"라고 말했다. 국제 대회 출전이 처음인 Ayumu Kinoshita와 팀 동료들은 우승을 차지하지는 못했다. 하지만 그는 "모든 팀마다 강점이 있다. 대회를 통해 우리의 실력 차이를 확인할 수 있었고, 내가 세운 목표를 향해 더 나아갈 원동력이 되었다. 앞으로 수구 코치가 돼서 수구를 널리 알리고 싶다"며 포부를 밝혔다.

태국 태권도 선수 Panipak Wongpattanakit은 여자 49kg급 결승에서 금메달을 획득하며 청두에서 그동안 들인 고생의 결실을 맺었다. Panipak Wongpattanakit는 "청두에서 금메달을 거머쥐겠다는 꿈을 이루게 되어 정말 기쁘다. 이처럼 훌륭한 대회를 마련해준 주최 측에 감사를 표하고 싶다"고 말했다.

쓰촨성 주도이자 중국 서부 내륙에 위치한 도시인 청두는 World University Games 개최지로 주목을 받았다. 전 세계 다양한 국가와 지역의 사람들은 중국 특유의 매력과 바슈(Bashu) 지역의 활기 넘치는 화려하고 '다채로운' 특성에 매료되었다.



A foreign athlete learns how to make a kite at the Interactive Experience Centre of the Chengdu FISU Games Village.