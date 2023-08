[PRNewswire] Herbalife, 두 번째 '글로벌 지속가능성 보고서' 발간

-- 새로 발간한 보고서를 통해 글로벌 건강 및 웰니스 기업의 제품, 지구, 사람 대한 노력 강조

홍콩 2023년 8월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 건강 및 웰니스 기업인 Herbalife가 '최고의 삶을 사세요(Live Your Best Life)'라는 제목의 두 번째 글로벌 지속가능성 보고서를 발간했다. 이 보고서는 2021~2022년 동안 Herbalife가 미친 영향을 다루며 우수한 제품, 건강한 사람들과 지역사회, 번영하는 지구라는 세 가지 우선순위 영역에서 Herbalife의 지속가능한 비즈니스 관행과 노력에 대한 투명성을 제공한다.



Herbalife Global Sustainability Report Highlights (2021-2022)

Herbalife의 아시아태평양·중국 지역 사장인 Stephen Conchie는 "두 번째 글로벌 지속가능성 보고서를 발간한 것은 아시아 태평양 및 전 세계의 사업 구조에 지속가능성을 내재화하려는 우리의 노력을 강조하는 것"이라며, "이 모든 노력의 근간은 독립 유통업체와 고객, 직원, 투자자 및 지역사회의 변화하는 요구를 충족하는 동시에 사람들이 최고의 삶을 살 수 있도록 돕고, 지역사회와 우리가 살고 있는 지구의 전반적인 건강 개선에 기여한다는 사명을 완수하는 것"이라고 말했다.

Herbalife의 글로벌 지속가능성 전략은 회사가 가장 큰 영향력을 미칠 수 있는 분야를 우선순위로 하여 환경친화적 경영, 사회적 책임, 투명한 거버넌스 관행에 중점을 두고 있다. 이러한 전략은 이해관계자의 우선순위와 기업 리스크에 따라 결정되며 유엔의 지속가능발전목표(SDG)와 연계되어 있다.

2022년 Herbalife는 지속가능 경영의 성과와 우선순위, 지속가능성 투명성 및 보고를 개선할 수 있는 방법에 대한 통찰력을 얻기 위해 공식적인 이해관계자 평가를 실시했으며, 이를 통해 회사가 직면한 가장 중요한 지속가능성 문제를 파악할 수 있었다.

'Herbalife 2021~2022년 글로벌 지속가능성 보고서'는 다음과 같은 세 가지 우선순위 영역에서 Herbalife가 거둔 성과를 중점적으로 다룬다.

우수한 제품

아시아 태평양 지역의 14개 시장에서 출시된 40개 제품을 포함하여 전 세계적으로 약 700개의 제품 출시

체중 관리 및 웰빙 부문 세계 1위 브랜드* 및 건강 쉐이크 부문 세계 1위 브랜드**의 인지도 유지

제품의 품질과 우수성을 인정받아 40개 이상의 상과 표창 수상

Institute for Biotechnology and Medicine Industry로부터 11년 연속 제품 품질에 대한 국가 품질 마크 획득



2021년, 2022년 Vietnam Association of Functional Food로부터 33개 제품에 대해 'Gold Products for Public Health' 인증 획득



대한민국 산업통상자원부와 농림축산식품부가 후원하는 '2022년 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드대상'에서 건강기능식품 부문 수상

건강한 사람들

독립 유통업체에게 학습 콘텐츠를 제공하는 'HN Grow' 모바일 앱으로 동종 업계 최고 수준인 10개상 수상

멕시코, 브라질, 인도네시아, 인도의 정부 기관과 파트너십을 맺고 건강한 생활 습관과 영양, 식품 취급 및 위생에 대한 교육을 통해 비만 및 비전염성 질병 예방 캠페인 지원

전 세계적으로 건강 웰빙 및 영양에 초점을 맞춘 20개 이상의 프로그램을 지원하고자 비영리 단체와의 파트너십 확대

2022년 Global Foodbanking Network(GFN)가 동남아시아에서 진행하는 'Food Bank Incubator' 프로그램을 위해 파트너십을 맺고 아시아 태평양 5개국(베트남, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 태국)에서 푸드뱅크 시스템 개발과 지속가능성 지원

2021년, 2022년 아시아 태평양 지역의 8개 시장에서 약 4,000명의 어린이가 Herbalife STAR 프로그램에 참여하여 건강한 식습관과 활동적인 라이프스타일을 만드는 방법 학습

번영하는 지구

일부 시장에서 Formula 1 제품 포장의 25%를 재활용 소재(PCR)로 사용함으로써 제품 포장에 사용되는 새 플라스틱(virgin plastic) 사용량 322톤(총 플라스틱 사용량의 2.5%) 감소

전 세계 30개 이상의 시장에 있는 판매 및 유통 센터에서 5,475톤에 달하는 플라스틱과 재료 재활용

바다로 유입되는 플라스틱의 양이 2023년 말까지 180,000kg을 초과하지 않도록 하는 것을 목표로 2022년 Plastic Bank와 2년간의 글로벌 책임 파트너십 발표(인도네시아 해양 오염 방지)

2022년 아시아 태평양 시장에서 'Simply Recycle Challenge'를 시행하여 플라스틱 포장재 36톤에 해당하는 71만 2,000개 이상의 제품 용기가 재활용을 위해 회수됐다. 또한 이 재활용 캠페인을 통해 비영리 단체인 One Tree Planted와 협력하여 나무 1,421그루 식재

이 밖에도 Herbalife Nutrition Foundation(HNF)은 독립 유통업체와 직원들의 아낌없는 지원을 통해 어린이와 지역사회의 건강에 필요한 적절한 영양과 교육을 지속적으로 제공하고 있다. HNF는 2022년 아시아 태평양 지역의 41개 자선 단체에 지원한 120만 달러를 포함하여 총 178개의 현지 단체에 512만 달러를 지원했으며, 이를 통해 전 세계 22만 9,000명의 어린이에게 혜택을 제공했다.

Herbalife의 글로벌 지속가능성 보고서 전문은 여기[https://ir.herbalife.com/Global-Sustainability-Report-2021-2022 ]에서 확인할 수 있다.

Herbalife 소개

Herbalife(NYSE: HLF)는 1980년부터 우수한 영양제 제품과 독립 유통업체를 위한 비즈니스 기회를 통해 사람들의 삶을 변화시켜 온 최고의 건강 및 웰니스 기업이자 커뮤니티이다. Herbalife는 일대일 코칭을 제공하는 사업자 디스트리뷰터를 통해 90개 이상의 시장에서 소비자에게 과학적으로 검증된 제품을 선보이며, 고객이 더 건강하고 활동적인 라이프스타일을 받아들여 최고의 삶을 영위할 수 있도록 영감을 불어넣는 지원 커뮤니티를 운영하고 있다.

자세한 정보는 https://ir.herbalife.com에서 확인할 수 있다.

* 출처: Euromonitor International Limited; per Consumer Health 2023ed, weight management and wellbeing definition; combined % RSP share GBO, 2022 data.

** 출처: Euromonitor International Limited; per Consumer Health 2023ed, Health Shake as per sports protein powder, sports protein RTDs, meal replacement, supplement nutrition drinks and protein supplements, combined % RSP share GBO, 2022 data.