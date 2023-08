Shanghai Electric, 유럽에 VRFB 제품 개시

-- 유럽 지역에 VRFB 제품 첫 번째 배치 납품

사라고사, 스페인 2023년 8월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Shanghai Electric Energy Storage Technology Co., Ltd. (이하 'Shanghai Electric Energy Storage' 내지 '회사')가 바나듐 레독스 흐름전지(Vanadium Redox Flow Battery, 이하 VRFB) 장비의 공장 인수 시험을 완료했다고 발표했다. 이곳에서 생산되는 VRFB 장비는 상업용 에너지 저장 프로젝트에 사용되기 위해 스페인 사라고사로 향할 예정이다. Shanghai Electric이 흐름전지 제품을 유럽 파트너에게 대량으로 공급하는 것은 이번이 처음이다.



Shanghai Electric Delivers the First Batch of VRFB Products to Europe.