TTI, 강력한 23년 상반기 실적 발표

홍콩 2023년 8월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 무선 전문 공구와 DIY 공구 및 실외 전력 장비 분야의 글로벌 1위 기업인 Techtronic Industries Co. Ltd. (이하 'TTI' 내지 '그룹')(주식 코드: 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF)가 2023년 6월 30일로 마감된 상반기 실적을 발표했다.

TTI는 2023년 상반기에 판매 실적과 수익 창출 면에서 시장을 상회하는 강력한 실적을 달성하는 한편 재고 감축과 우수한 잉여현금흐름을 창출했다. 전체 매출은 실적 보고 통화(달러)와 현지 통화(홍콩달러) 기준 각각 2.2%와 1%씩 감소하여 69억 달러로 집계됐다. TTI의 주력인 MILWAUKEE 사업은 현지 통화로 8.7% 성장했지만, 소비자 사업은 자체 네트워크와 고객사 내 재고 감축 활동에 따라 두 자릿수 감소세를 보였다.

재고는 2022년 상반기 대비 6억 5,100만 달러 감축했다.

잉여현금흐름은 2022년 상반기 대비 6억 4,900만 달러 개선된 3억 100만 달러라는 기록적인 성과를 올렸다.

매출 총이익률은 22bps 오른 39.3%를 기록, 15차례 연속 상반기 상승세를 이어갔다.

2023년 1분기 주요 재무성과

2223 | 2022

US $' million | US $' million

Changes

매출 | 6,879 | 7,034 | (2.2 %)

매출 총이익률 | 39.3 % | 39.1 % | +22 bps

EBIT | 560 | 633 | (11.5 %)

회사 소유주에 귀속되는 이익 | 476 | 578 | (17.7 %)

EPS (US cents) | 26.00 | 31.59 | (17.7 %)

잉여현금흐름 | 301 | (348) | +$649 m

주당 중간 배당금 (잠정치. US cents) | 12.23 | 12.23 | —

TTI는 2023년 상반기 전 세계적으로 시장을 상회하는 성과를 거뒀다. 북미 매출은 현지 통화 기준 3.9% 감소했지만, 세계 최고 수준의 경영진이 이끄는 유럽은 현지 통화 기준 10.1% 성장했다. 호주와 아시아를 포함한 나머지 지역에서도 현지 통화 기준 5.7% 성장했다.

매출 총이익률은 TTI의 고마진 사업인 MILWAUKEE 사업과 생산성 제고 활동 강화, 고마진 애프터마켓 배터리 사업의 지속적인 성과에 힘입어 2022년 상반기 대비 22bps 개선됐다.

Horst Pudwill TTI 회장은 "우리는 성장을 가속화하기 위해 더 나은 기술과 첨단 신제품에 투자하는 전략에 계속 집중하고 있다"면서 "2023년 하반기와 그 이후에도 계속해서 시장을 상회하는 성과를 낼 수 있는 유리한 위치에 서 있다고 확신한다"고 말했다.

Joseph Galli TTI CEO는 "TTI는 끊임없이 개선하기 위해 노력하고 있다"면서 "우리는 매출에서 경쟁사를 능가했고, 재고를 크게 줄였으며, 긍정적인 잉여현금흐름을 창출하는 동시에 미래를 위한 투자를 지속하고 있다"고 말했다.

미래 예측성 진술

본 보도자료는 특정 미래 예측성 진술을 포함하거나 특정 미래 예측성 용어를 사용하였고, 이는 그룹이 운영하는 사업과 시장에 대한 TTI의 현재의 기대, 추정, 예측, 신념 및 가정을 기반으로 하며, 발표일 현재 TTI의 견해를 반영한다. 이러한 미래 예측성 진술이 향후 성과를 보장하지는 않으며 시장 위험과 불확실성 및 TTI가 통제할 수 없는 요인에 영향을 받을 수도 있다. 따라서 실제 결과와 수익은 이 발표에 포함된 가정 및 진술과 크게 다를 수 있다.

TTI 소개

TTI는 가정, 건설, 유지보수, 산업, 인프라 산업 DIY, 소비자, 전문가, 산업 사용자를 위한 전동 공구, 실외 전력 장비, 바닥 관리, 청소 제품을 아우르는 무선 기술 분야의 세계적인 선도 기업이다. 동사는 강력한 브랜드, 혁신적인 제품, 뛰어난 인재, 운영의 탁월성이라는 네 가지 전략적 동력 기반을 구축해 놓았다. 이는 무선 기술을 발전시키기 위한 광범위한 장기 비전이 반영된 결과이다. TTI는 끊임없이 제품 혁신을 추구하는 글로벌 성장 전략을 통해 높은 수준의 ESG(환경·사회·지배구조) 기준을 유지하면서 업계 선두에 서게 됐다. TTI의 강력한 브랜드 포트폴리오에는 MILWAUKEE, RYOBI, AEG 전동 공구, 액세서리와 수공구, RYOBI 아웃도어 제품, EMPIRE 레이아웃과 측정 제품, HOOVER, VAX, DIRT DEVIL, ORECK 바닥 청소 제품 및 솔루션이 포함되어 있다.

1985년 설립된 뒤 1990년 The Stock Exchange of Hong Kong Limited에 상장된 TTI는 Hang Seng Index, Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, FTSE RAFITM All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index, MSCI ACWI Index에 편입되어 있다. 또한 OTCQX Best Market에서는 'TTNDY' 및 'TTNDF'라는 기호(symbol)로 거래되고 있다. 더 자세한 정보는 www.ttigroup.com에서 확인할 수 있다.

AEG, OTCQX, RYOBI를 제외한 모든 상표는 그룹 소유입니다. AEG는 AB Electrolux(publ.)의 등록 상표이며, 라이선스 하에 사용됩니다. OTCQX는 OTC Markets Group Inc의 등록 상표입니다. RYOBI는 Ryobi Limited의 등록 상표이며 라이선스 하에 사용됩니다.