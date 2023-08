신한카드 플리, ‘노머니 노아트 에디션’으로 새롭게 출시

노머니 노아트 에디션 [신한카드 제공]

[헤럴드경제=홍승희 기자] 신한카드는 KBS에서 방영된 ‘노머니 노아트’를 통해 각 회차별 아트 컬렉터들에게 최종 선택된 작가들의 작품을 카드 플레이트에 적용한 ‘신한카드 플리(노머니 노아트 에디션)’ 9종을 출시했다고 10일 밝혔다.

‘노머니 노아트’는 매회 색다른 매력과 강렬한 개성을 가진 미술 작가 4인이 등장해 작품을 소개하고 아트 컬렉터들의 평가를 통해 선택된 하나의 작품을 최종 경매에 부치는 신개념 아트 버라이어티쇼로 지난 5월 말 종영했다.

신한카드는 회차별 최종 선택된 작품을 ‘신한카드 플리’의 카드 플레이트에 적용했다. 이사라 작가의 ‘Where is your wonderland', 미미 작가의 ‘WANTED - Dream of my life', 태우 작가의 '와유산수도:내가 지킬게', 심봉민 작가의 '기억을 속삭이는 틈새' 등 가장 높은 낙찰가를 기록한 톱 4를 비롯해 각 회차 우승작품 모두를 카드 플레이트에 적용했다. 이 카드는 방송 종료일로부터 1년 뒤인 2024년 5월 25일까지 발급이 가능하다.

이 카드는 기존 ‘신한카드 플리’의 서비스를 동일하게 제공한다. 전월 실적과 상관없이 국내 모든 가맹점에서 0.9% 할인서비스를 한도 제한없이 받을 수 있다. 또한 매주 1회 제공되는 할인 쿠폰 서비스와 전월 자주 이용한 가맹점에서 마이신한포인트를 추가로 적립해 주는 단골적립 서비스도 동일하게 적용된다.

연회비는 국내전용 1만5000원, 해외겸용(MASTER) 1만8000원이다. 보다 자세한 사항은 신한카드 홈페이지 또는 신한플레이를 통해 확인할 수 있다.

