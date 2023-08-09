아시아 명예의 전당, 2023년 입회자 발표

입회식, 단체에 혜택 부여 및 창립 가문의 160주년을 기림
로스앤젤레스, 2023년 8월 9일 /PRNewswire/ -- 미국과 전 세계에서 아시아인과 원주민의 유산을 기리며 문화 간 협력을 증진하기 위해 아시아 명예의 전당은 금일 2023년 입회자를 발표했습니다. 축제는 다양한 청소년, ASD(자폐 스펙트럼 장애) 동료 및 인신매매 생존자를 위한 인력 개발 프로그램인Fellowship Academy에 혜택을 줍니다.
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그래미 회원이자 아시아 명예의 전당 회장 겸 최고경영자 및 그 설립 재단인 로버트 친 재단(Robert Chinn Foundation)의 최고경영자인 Maki Hsieh는 "입회자들과 아티스트 대사들은 우리 국가와 인류의 발전을 위한 용기, 인격, 봉사에 영감을 줍니다. 미국에서 창립 가문의 160주년과 시즌 파트너인 Biltmore Los Angeles의 100주년을 축하하게 되어 영광입니다"라고 말했습니다.
2023년 입회자:
Adele Lim, 영화 감독/작가
Annie Young-Scrivner, Wella Company의 최고경영자
Ben Fong-Torres, 롤링 스톤 아이콘
Charlie와 Ling Zhang, 자선가
Doug Baldwin Jr, Vault89 설립자/최고경영자, Super Bowl 챔피언
Lisa T. Su 박사, AMD 회장 겸 최고경영자
Peter P. Lee 박사, City of Hope의 면역 종양학 의장
Shang-Li 박사와 Betty Huang, 자선가
극동 운동, 획기적인 아티스트
Jennifer Lee, EDM 프로듀서(TOKiMONSTA)
Lalisa Manoban, 문화 아이콘(블랙핑크)
Pin Ni, Wanxiang America의 설립자 겸 사장
Rep. Marilyn Strickland, 미 의회의원
Sam Cho, 시애틀 항만청장
In Memoriam 입회자:
Freddie Mercury(1946-1991), Queen 아이콘
Rocky Aoki(1938-2008), Benihana 설립자
Ryuichi Sakamoto(1952-2023), 전설적인 작곡가
Santos Manuel(1814-1919), 부족 장로, San Manuel Band of Mission Indians
입회 기업: Nintendo
아티스트 대사: Johnny Cash (1932년~2003년)
발표는 YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WeChat 및 TikTok에서 스트리밍되었습니다. 2023년 10월 21일 빌트모어 로스앤젤레스에서 열릴 입회식은 향후 방송을 위해 녹화될 예정입니다. 태평양 북서부 입회자를 기리는 시애틀 설립자 축제가 2023년 9월 29일 Washington Athletic Club에서 열립니다. 티켓 및 후원은 https://www.asianhalloffame.org/pressroom에서 확인할 수 있습니다.
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아시아 명예의 전당 소개
아시아인 명예의 전당은 아시아인과 원주민의 미국 및 전 세계에 대한 리더십, 성과 및 봉사를 발전시켜 사회를 강화하는 레거시 플랫폼입니다. 2004년 미국에서 160년 동안 기여한 개인 가족인 로버트 친 재단(Robert Chinn Foundation)에서 설립했습니다. 연중 프로그램을 통해 지역 청소년을 교육하고, 여성 창립자에게 권한을 부여하고, 문화 간 콘텐츠를 홍보하고, 법률을 강화합니다. (626) 600-9418, www.asianhalloffame.org에서 수석 부사장 Rochelle Srigley에게 문의하십시오.
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