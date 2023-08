Goodnotes, 인공지능 기반 Goodnotes 6 출시

-- Goodnotes, Goodnotes 6 출시로 세계 최초의 AI 기반 디지털 페이퍼 회사로 거듭나

-- Goodnotes, 창작·학습·업무·필기 방식 개선 위해 부단히 노력 중

Goodnotes는 최신 업데이트를 통해 작성 노트에 대한 '맞춤법 검사(Spellcheck)'와 수학 시험 준비를 돕는 'AI 수학 도우미(AI Math Assistance)' 등의 AI 필기 기능을 업계 최초로 구축했다.

또한 Goodnotes 6에는 '문질러 지우기(Scribble to Erase)' 같은 펜 제스처, 사용자 맞춤 커스터마이징이 가능한 템플릿과 폴더, 새로운 인앱(in-app) 디지털 문구류 마켓 등 사용자들이 기대했던 기능들이 포함되어 있다.

Goodnotes는 사용자가 앱 내에서 맥락상 필요한 질문에 대한 답을 검색할 수 있는 또 다른 혁신적인 기능도 곧 선보일 예정이다.

(런던 2023년 8월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 2022 iPad App of the Year[www.apple.com ]으로 선정되며 많은 사랑을 받아온 디지털 페이퍼 앱 Goodnotes[www.goodnotes.com ]가 맞춤법 검사와 AI 수학 도우미 같은 새로운 AI 지원 기능을 탑재해 필기의 경계를 넓힌 Goodnotes 6를 출시했다. Goodnotes 6는 사람들이 개인적으로나 업무적으로 정보와 소통하는 방식을 혁신할 것으로 기대된다.

아이디어와 지식의 장벽을 없애는 것을 사명으로 삼고 있는 Goodnotes는 사용자가 하나의 앱 안에서 ▷공유, ▷계획 수립, ▷묘안 찾기, ▷창의력 고취, ▷타인의 통찰력과 자료를 이용한 학습 등 노트 필기에 필요한 모든 기능을 찾을 수 있게 해준다.

디지털 페이퍼 경험을 개선해줄 Goodnotes 6의 최신 기능은 다음과 같다.

사용자가 수기로 작성한 노트에서 오타를 즉시 수정해주는 AI 맞춤법 검사 기능

SAT 및 표준 시험 대비용 대화형 시험 준비 자료와 힌트 및 오류를 찾아내는 AI 수학 도우미 기능 내장

사용자가 앱에서 바로 새로운 템플릿, 스티커, 디지털 문구류를 다운로드할 수 있는 새로운 인앱 마켓

사용자가 디지털 용지의 크기와 색상을 직접 지정할 수 있는 동적 템플릿과 사용자 지정 폴더

'문질러 지우기'와 '원을 그려 영역 선택(Circle to Lasso)' 등의 새로운 펜 제스처

Steven Chan Goodnotes 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 "우리 팀이 사람들이 정보와 상호 작용하는 방식을 재구상하고 디지털 노트 필기 경험에 진정한 혁신을 이룰 수 있게 되어 매우 기쁘다"면서 "드디어 Goodnotes 6를 사용자들에게 선보이게 되었으며, 새로운 인터페이스와 업계 최초로 탑재된 AI 필기 기능을 통해 사용자가 더욱 스마트하고 즐겁게 Goodnotes의 놀라운 기능을 체험하기를 바란다"고 말했다.

Goodnotes는 글로벌 전략 브랜딩 회사 모토(Motto)와 손잡고 Goodnotes 6 출시를 맞아 새로운 브랜딩을 공개했다. 이번 리브랜딩은 디지털 노트 필기의 즐거움과 여정을 표현하기 위한 새로운 브랜드 전략, 시각적 아이덴티티, 업데이트된 로고가 주요 특징이다.

Goodnotes 6는 iOS, iPadOS, MacOS에서 무료로 다운로드할 수 있으며, 최대 3개까지의 노트는 무료로 생성하고 사용할 수 있다. 또한, 연 사용료로 9.99달러(약 1만 2,900원)를 내거나 1회 결제로 평생 사용할 수 있는 영구 사용료 29.99달러(약 3만 9,000원)를 한 번 결제(지역별 가격 상이)하면 제한 없이 모든 기능을 마음껏 이용할 수 있다.

기존 유료 GoodNotes 5 사용자는 GoodNotes 5를 계속 사용하거나 할인된 가격으로 Goodnotes 6로 업그레이드할 수 있다. Goodnotes 6는 '애플 스쿨 매니저(Apple School Manager)'를 통해 교육 기관에 무료로 계속 제공될 예정이다.

Goodnotes는 이번 Goodnotes 6 출시 이후에도 노트 필기 기능 자체를 개선하고 사용자가 새로운 방식으로 손글씨 노트와 타이핑 정보를 다룰 수 있는 AI 노트 필기 기능에 대한 투자와 개발을 지속할 계획이다.

Goodnotes 소개

Goodnotes는 전 세계 수백만 명이 사용하는 선도적인 AI 디지털 페이퍼이다. 물리적 종이 노트의 단점을 극복하기 위해 2011년에 출시된 Goodnotes는 ▷디지털 메모를 수기로 작성하고, ▷작성된 텍스트를 검색하며, ▷모든 것을 디지털 라이브러리에서 정리할 수 있는 기능을 도입했다. 현재 Goodnotes는 생산성 분야에서 디지털 손글씨 노트를 위한 AI 기능을 개척하고 있다. 또한 최근에는 애플의 '2022년 올해의 아이패드 앱'으로 선정됐다.



Automatically correct typos in your own handwriting



Fall in love with handwriting again