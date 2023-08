SANY EV, 지능형 신에너지 덤프트럭 공개

창사, 중국 2023년 8월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- SANY 그룹(이하 "SANY")의 신에너지 차량 생산 전담 부서인 SANY 엔지니어링 차량 사업부(이하 "SANY 엔지니어링 차량부")가 신에너지 덤프트럭 부문에 신선한 활력을 불어넣는 신제품 라인을 공개했다. 이 업그레이드된 모델들은 보다 지능적인 기능과 높은 효율성 및 출력, 향상된 주행 경험을 제공하면서 환경에 대한 영향을 줄이도록 설계되었다.



Clients check out the new energy vehicles newly launched by SANY in its industrial park in Changsha.