Masan Group, HR Asia 'GPTW 선정

--2023년 아시아에서 가장 일하기 좋은 기업'에 선정

호찌민시, 베트남 2023년 8월 7일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 최근 열린 HR Asia Awards에서 Masan Group이 두 개의 권위 있는 상을 수상했다. '2023년 아시아에서 가장 일하기 좋은 기업'에 선정된 데 이어, 다양하고 평등하며 포용적인 근무 환경을 조성한 노력을 인정받아 '다양성·형평성·포용성' 부문 특별상까지 수상한 것이다.



Masan Group named among Best Companies to Work for in Asia 2023 by HR Asia