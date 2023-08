Franchising & Licensing Asia 2023 개최

-- AI-기반 F&B 브랜드, 대만 프랜차이즈 및 캐릭터 라이선스가 주목받을 것으로 기대

(싱가포르 2023년 8월 7일, PRNewswire=연합뉴스) 8월에 개최되는 Franchising & Licensing Asia (FLAsia)는 AI와 자동화를 통해 운영 효율성을 개선한 F&B 브랜드, 대만 프랜차이즈 브랜드가 주목받을 것으로 보인다. 또한 이번 FLAsia에서는 처음으로 캐릭터 라이선스 및 상품화 부문도 소개될 예정이다.

8월 17일부터 19일까지, Sands Expo and Convention Centre(2층, C번 홀)에서 열리는 FLAsia는 아시아의 대표 프랜차이즈 산업 박람회로 꼽힌다. FLAsia는 매해 Franchising and Licensing Association(싱가포르)이 행사를 주최하고, Constellar가 주관하며, 싱가포르를 발판으로 아시아와 전 세계로 활동무대를 넓히고자 하는 개인과 기업, 글로벌 브랜드를 연결하는 자리로 여겨진다. 올해 행사에는 현지 프랜차이즈 및 한국, 호주, 홍콩(중국), 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만(중국), 미국, 베트남 프랜차이즈 총 100여 개가 참여하였다.

FLAsia 2023의 주제는 '프랜차이즈 산업의 장벽을 허물자: 준비된 기업가 & 글로벌 브랜드를 위한 길을 연다'로, 국무부 장관이자 문화공동체유소년부 및 통상산업부를 담당하는 Low Yen Ling[https://franchiselicenseasia.com/speaker/low-yen-ling ] 씨가 환영사를 담당한다. 이후 이틀의 컨퍼런스와 마지막 날의 워크숍을 통해 프랜차이즈 업계에 존재하는 장벽에 대해 집중적으로 논의할 예정이다.

FLAsia 2023에서는 풍부한 경험을 가진 40명 이상의 다양한 업계 리더와 전문가가 모여 변화하는 소비자의 선호, 브랜드 라이선스의 법적 측면, 프랜차이즈 본사와 프랜차이즈 매장의 관계, 자금조달 및 투자 등에 대해 다룰 예정이다. 한편 마지막 날의 워크숍은 참여 형식으로, 프랜차이즈의 구성요소를 철저하게 알아보고, 연구하는 시간이 될 예정이다.

F&B 프랜차이즈, AI와 자동화가 효율성을 높이는 방법에 대해 알아보는 시간

행사장에는 Brotzeit® German Restaurant and Beer Bar, Canadian 2 for 1 Pizza, Chewy Junior, Crystal Jade, Gloria Jean's Coffees, Gopizza, Home Fiesta by Tung Lok, Russo's New York Pizzeria 등 주목받는 F&B 브랜드와 레스토랑이 적극적으로 참여할 예정이다.

올해 FLAsia에 처음 참여하는 Arteastiq는 'AI Tomato'를 선보일 예정이다. Arteastiq는 싱가포르 파스타 전문 브랜드로 신선한 재료로 고품질의 맛있는 파스타를 생산하기 위해 기술 발전을 적극적으로 채택하였다. 이러한 하이테크 브랜드는 전통적인 음식 준비와 조리 프로세스를 대체하기 위해 인공지능과 최첨단 자동화 기술을 채택했다는 평가를 받는다.

대만의 요리, 라이프스타일의 정수를 경험하는 시간

FLAsia 2023에서 Taiwan Franchise Brands Pavilion이 대규모로 구성된 것도 주목할 부분이다. 예전부터 대만 음료, 요리, 라이프스타일 브랜드는 중화권을 넘어 세계로 진출하기 위한 길을 모색하였다. 이러한 노력 덕분에 FLAsia 2023에서 대만 브랜드들은 화려한 라인업을 구성했다는 평가를 받는다. 주목할 만한 대만의 음료 브랜드로는 COCO fresh tea & Juice, Chinyo Tea, Cozy Tea Loft가 꼽힌다. 요리 브랜드로는 Hu Xu Zhang (Formosa Chang), Fuhuigen, Kazama Catering, Meet Fresh, Moon Met Mountain Shawarma를 꼽을 수 있다. 또한 방문자라면 대만의 라이프스타일 브랜드, AQUA와 LUVAII by Peisheng Beauty Group도 놓쳐서는 안 될 것이다.

캐릭터 라이선스와 상품화 산업의 수익 잠재성을 알아보는 시간

FLAsia2023에 처음으로 참여한 기업 중 특히 Bandai Namco Entertainment와 Forward Creation에 주목할 필요가 있다. 이들 기업은 회사가 보유한 유명 캐릭터를 사용해 라이선스 상품화 사업을 활발히 진행한 것으로 유명하다. Bandai Namco Entertainment는 PAC-MAN, Elden Ring, Tekken, Taiko no tatsujin 등 블록버스터급 게임 브랜드를 보유하고 있는 것으로 유명하다. Forward Creations는 콘셉트 브랜드와 현지 K 커뮤니티를 성공적으로 연결한 것으로 잘 알려져 있다. 이번 FLAsia2023에서는 라이선스 및 상품화와 관련된 상담을 진행할 예정이며, 기업이 보유한 캐릭터 IP인 GOODYVERSE, Dr.B-PANG, SMELLY를 선보일 것으로 알려져 있다.

"올해 FLAsia는 다양한 브랜드가 프랜차이즈 사업에 관심을 가진 싱가포르, 동남아 방문자들에게 프랜차이즈, 라이선스 산업에 대해 알리는 자리가 될 것이고, 그런 점에서 매우 기대된다. FLAsia2023은 아시아 소비자 시장이 충분한 수익 잠재성을 갖고 있으며, 동남아 지역에서 입지를 다지고자 하는 브랜드에 싱가포르가 훌륭한 거점이 된다는 사실도 다시 한번 증명할 것이다. 올해는 콘텐츠가 특히 다양하고, 풍부하기 때문에 잠재력 있는 프랜차이즈와 투자 파트너에게 좋은 기회가 될 것이다. 결과적으로 지식을 공유하고, 비즈니스 네트워크를 구성하는 플랫폼으로서 FLAsia의 입지를 강화할 것"이라고 Franchising and Licensing Association (싱가포르)의 대표 Dickson Low는 말했다.

기타 주목할 만한 브랜드로는 교육 중심의 Nullspace Robotics, Speech Academy, 의료 & 건강 브랜드 Anytime Fitness, Mscents, 편의점 브랜드 7-Eleven, 할랄 인증, 이슬람-관련 제품의 자판기 브랜드 CLEAN by One Halal Nation이 있다.

FLAsia 2023 입장은 무료이며, 비즈니스/통상 방문자 그리고 프랜차이즈 사업과 투자에 관심이 있는 개인을 위한 행사이다. 등록하기[https://www.gevme.com/franchising--licensing-asia-flasia-2023-41376870/?promo=FLA2023_MEDIAPASS ]

행사 세부 정보

Franchising & Licensing Asia (FLAsia) 2023

2023년 17-19일 (목요일 – 일요일), 매일 오전 10시 ~ 오후 6시

Franchising and Licensing Association (싱가포르) 소개

FLA(싱가포르)는 World Franchise Council의 창립 멤버 중 하나로, 1993년에 설립되었으며, 싱가포르 프랜차이즈 산업의 육성과 개발에 중점을 두고 있다. 싱가포르의 지식 기반 경제에서 중요한 구성원인 FLA(싱가포르)는 싱가포르 기업들이 프랜차이즈, 라이선스, 브랜드를 성장 전략으로 채택하도록 장려함으로써 싱가포르를 지역의 프랜차이즈, 라이선스 허브로 만드는 데 기여했다는 평가를 받는다. 또한 FLA(싱가포르)는 싱가포르 정부 기관, 외국 프랜차이즈, 라이선스 기관과 제휴해 국제 개발 프로그램을 조성하였으며, 실제 회원사의 해외 진출을 돕기도 하였다. FLA(싱가포르)는 약 140개의 기업, 250개 브랜드가 참여할 정도로 멤버십이 증가하고 있다. 단체의 경영은 상임고문, 위원회 위원, 상근 총무가 담당하며, 싱가포르 기업의 해외 진출을 단체의 주된 임무로 하고 있다. https://www.flasingapore.org/

Constellar 소개

Constellar는 회의, 인센티브, 컨벤션, 전시(MICE) 산업에서 포괄적인 지식재산권(IP) 포트폴리오를 바탕으로, 글로벌 생태계에 이벤트 파트너와 소비자를 참여시켰다. Constellar는 아시아에서 혁신적인 이벤트와 행사를 개최할 때 레퍼런스가 되는 파트너이며, 강력한 네트워크를 활용해 글로벌 시장, 기업, 소비자의 지속적인 성장을 도왔다. Constellar는 전문성과 헌신적인 노력으로 이해관계자와 장기적으로 신뢰할 수 있는 관계를 구축하였으며, 월드클래스 수준의 지지자 참여 솔루션을 통해 교차-산업 협력을 실현하였다. 더 자세한 정보는 constellar.co를 참조한다.