포 시즌스 호텔 항저우 앳 웨스트 레이크의 JIN SHA

-- 미슐랭 가이드 별 1개를 획득한 첫 항저우 소재 레스토랑

(항저우, 중국 2023년 8월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 포 시즌스 호텔 항저우 앳 웨스트 레이크(Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake)의 Jin Sha가 항저우 미슐랭 가이드의 첫 번째 에디션에서 미슐랭 가이드 별 1개를 획득했다. 이 권위 있는 다이닝 가이드는 2023년 5월 30일 항저우에서 발간되었다. 이 에디션에서 Jin Sha는 중국 전역에서 조달한 고급 제철 식재료로 만든 '현대적인 감각이 깃든 저장성의 네오 클래식'을 선보이는 레스토랑으로 인정받았다.



달콤한 간장 소스에 전복을 곁들인 상하이식 돼지고기 찜

Jin Sha는 저명한 셰프 Wang Yong의 비전과 열정, 장인 정신을 기반으로 항저우 최고의 중식 레스토랑에 등극했다. Wang 셰프는 고객에게 저장성의 전통적인 풍미와 현대적 기술이 결합된 아방가르드한 미식 여정을 선사한다. 현지에서 조달한 신선한 식재료에 대한 신념을 바탕으로 해체와 재조합이라는 혁신적인 요리 기법도 함께 활용하여 조리하고 있다.

Wang 셰프는 "Jin Sha에서 항상 창의적이고 세련된 중국 요리를 선보이기 위해 노력했다."라며 "미슐랭 가이드를 통해 이처럼 독특하고 우아한 배경에서 최고의 중국 요리를 선보인 노력을 인정받아 영광이다."라고 밝혔다.



크리스피 치킨

실제로 Jin Sha의 정교한 요리는 웅장한 주변 환경과 조화를 이룬다. 아름다운 호숫가 풍경과 Bill Bensley가 디자인한 정원이 내려다보이는 섬세하고 고전적인 스타일의 인테리어는 사람과 자연 사이에서 자연스러운 조화를 만들어 낸다.

포 시즌스 호텔 항저우 앳 웨스트 레이크의 총지배인 Michael Branham은 "호텔의 모든 직원이 Jin Sha의 미슐랭 가이드 별 획득을 기뻐하고 있다."라며 "이번 수상은 뛰어난 요리를 추구하는 동시에 고객 여러분께 맞춤형 서비스를 제공하려는 모든 직원의 헌신이 이뤄낸 결과이다."라고 전했다.

Jin Sha에는 각각 야외 테라스와 함께 바다 전망을 즐길 수 있는 11개의 프라이빗 다이닝 룸이 마련되어 있다. 고객은 고급 차와 프리미엄 와인, 중국의 황포도주인 황주 등 특색 있는 음료도 맛볼 수 있다.



Jin Sha

Jin Sha 소개

Bill Bensley가 디자인한 아름다운 정원 안에 자리한 포 시즌스 호텔 항저우 앳 웨스트 레이크의 Jin Sha에서는 유명 셰프 Wang Yong이 만든 현대식 저장성 요리를 만나볼 수 있다. 시내에서 유일하게 6년 연속 Black Pearl Three-Diamond 레스토랑으로 선정된 Jin Sha는 혁신적인 요리와 Four Seasons의 훌륭한 서비스로 명성을 얻었다. 또한 2023년 Asia's 50 Best Restaurants의 51~100순위에서 59위를 차지하기도 했다. Jin Sha의 우아하고 고전적인 인테리어는 도쿄 SPIN Design Studio의 작품이다. SPIN Design Studio는 미슐랭 가이드 별 3개를 받은 Four Seasons Hotel Hong Kong의 Caprice 레스토랑을 비롯해 여러 유명 레스토랑을 디자인한 것으로 유명하다.

