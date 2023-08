Arasan, 완벽하게 통합된 CANsec Accelerator IP를 갖춘 CAN-XL IP 발표

자동차 SoC용 반도체 IP의 최고 공급업체인 Arasan에서 완전히 통합된 솔루션인 '안전한 CAN 버스 트랜잭션을 위한 CANsec Acceleration IP가 포함된 CAN-XL IP'를 선보입니다.

산호세, 2023년 8월 4일 /PRNewswire/ -- Arasan은 이제 CANsec Acceleration IP와 완벽하게 결합된 CAN XL IP를 제공하여 안전한 CAN 버스 트랜잭션을 위한 하드웨어 가속을 제공합니다. 이 추가 기능은 CAN FD, CAN 2.0 및 TT-CAN과 함께 CAN IP 포트폴리오를 완성하여 CAN IP 코어를 제공하기 위한 당사의 10년 간의 헌신을 공고히 합니다.

Arasan의 CAN XL IP는 CiA 613-2 사양을 준수하고 CAN FD, CAN 2.0 및 TT-CAN과의 역호환성을 유지합니다. 통합된 CANsec IP는 보안을 강화하고 현재 초안 버전을 준수합니다.

CANsec이 포함된 당사의 CAN XL IP는 ISO-26262 ASIL-B를 지원하며 ASIL-C 이상을 선택적으로 지원합니다.

CAN XL은 CAN FD와 이더넷 사이의 간격을 채웁니다. 당사의 자동차 SoC용 IP 포트폴리오에는 CSI-2 IP, DSI-2 IP, C-PHY IP, D-PHY IP, I3C IP 및 USB-IF 인증 USB 코어가 포함된 자동차 인증 MIPI 포트폴리오인 CAN XL에서 지원하는 것보다 더 높은 전송 속도 비율을 원하는 고객을 위한 UNH 인증 및 자동차 인증 이더넷 IP 코어가 포함됩니다. 또한 MIPI A-PHY는 2024년에 제공될 예정입니다.

당사의 전체 CAN IP 포트폴리오는 Arasan의 사내 엔지니어 팀이 독점적으로 설계하여 IP 제작자의 직접적인 고객 지원을 보장합니다. 미국에서 설계된 IP로서 지원 인력에 대한 미국 보안 허가가 필요한 프로젝트를 지원할 수 있습니다. 방위, 항공 우주, 자동차 및 산업 부문은 내결함성 CAN IP의 주요 목표 시장입니다.

Arasan 소개:

Arasan Chip Systems는 모바일 스토리지 및 모바일 연결 인터페이스를 위한 IP의 선도적인 제공업체로 당사 IP와 함께 10억 개 이상의 칩을 출하했습니다. 당사의 실리콘 검증된 고품질 종합 IP 솔루션은 디지털 IP, 아날로그 혼합 신호 PHY IP, 검증 IP, HDK 및 소프트웨어를 포괄합니다. 모바일 SoC에 주력하며 당사는 90년대 중반부터 스마트폰, 자동차, 드론, IoT 기기 등 다양한 모바일 기기를 당사의 표준 기반의 IP로 지원하며 '모바일' 진화의 선두에 있었습니다.

언론사 연락처:

Bonnie Noufer

bonnie.noufer@arasan.com