브로드웨이 박물관, 시카고를 기념하는 특별한 신규 전시를 열다

콘데 나스트 여행자의 2023년 핫 리스트(Condé Nast Traveler's 2023 Hot List)에서

'세계 최고의 새로운 박물관!' 중 하나로 지명되었습니다

뉴욕, 2023년 8월 3일 /PRNewswire/ -- 브로드웨이 박물관(Museum of Broadway)이 최근에 브로드웨이의 가장 오래된 현재 진행 중인 미국 뮤지컬 시카고(CHICAGO)에 바치는 특별한 신규 전시를 열었습니다. 올 댓 재즈(ALL THAT JAZZ): 브로드웨이 박물관을 위해 독점으로 제작된 뮤지컬 시카고의 유산(The Legacy of CHICAGO the Musical)은 26년에 걸친 상징적인 제품 사진 및 캠페인에 특별히 초점을 맞추어 브로드웨이에서 시카고의 26년을 회고합니다. 방문자는 유물 및 시카고의 일부 유명 캐스팅 멤버가 입은 멋진 의상을 더 자세히 살펴볼 수 있으며 전용 사진 구역에서 마치 이 쇼의 일부가 된 듯한 느낌까지 받을 수 있습니다. 올 댓 재즈(ALL THAT JAZZ): 뮤지컬 시카고의 유산은 2023년 9월 10일까지 열립니다.



Select Exhibits Featured at The Museum of Broadway

브로드웨이 박물관의 모든 입장권을 통해 이 완전히 새로운 특별한 전시에 입장할 수 있으며 이러한 입장권은 https://www.themuseumofbroadway.com/tickets 에서 구매할 수 있습니다.

지난 11월에 대중에게 공개된 브로드웨이 박물관은 뉴욕 도시 타임스퀘어 중심인 145 W. 45th St에 있으며 브로드웨이 뮤지컬, 공연 및 이를 제작한 사람들의 오랜 역사와 전설적인 예술성에 바치는 사상 최초의 영구적인 박물관입니다.

몰입감 있으며 상호작용하는 연극 경험의 일부로 방문자는 눈부신 의상, 소품, 연출, 희귀한 사진, 동영상 등을 선보이고 자랑하는 일련의 전시에서 획기적인 순간을 강조하는 브로드웨이의 시각적인 역사에 걸쳐 여행을 떠납니다. 이 여행을 따라 방문자는 브로드웨이의 풍경을 바꾼 중심적인 쇼와 창의력의 경계를 넓히고, 사회 규범에 도전하며 다음 세대를 위해 길을 닦은 순간에 관해 자세히 알아보게 됩니다. 종합적으로, 본 박물관은 1700년부터 현재까지 500개가 넘는 제작물을 돋보이게 합니다. 타임라인에 걸쳐 포함된 일부 전시는 오페라의 유령(The Phantom of the Opera), 웨스트 사이드 스토리(West Side Story), 렌트(Rent), 컴퍼니(Company), 캬바레(Cabaret) 및 그 외 다양한 브로드웨이 작품의 소품과 유물을 선보입니다.

본 박물관은 또한 데이비드 록웰이 디자인한 브로드웨이 공연과 뮤지컬에 매일밤 생명을 불어넣는 무대 위와 아래 모두의 뛰어난 재능을 가진 전문가 커뮤니티를 기념하는 '메이킹 오브 어 브로드웨이 쇼(Making of a Broadway Show)' 전시를 포함합니다.

시카고는 현재 브로드웨이에서 공연 중인 가장 오래 진행된 쇼로 1996년에 시작된 후로 10,000회가 넘는 공연을 펼쳤습니다. 시카고는 38개국의 525곳이 넘는 도시에서 공연되었으며 전 세계 13개의 다양한 언어로 진행되었습니다.

입장권은 https://www.themuseumofbroadway.com/tickets 에서 구매할 수 있습니다. 이 기간 한정 입장권은 $34에서 시작하며 판매된 모든 입장권 금액은 에이즈 예방을 위한 브로드웨이 배우 조합(Broadway Cares/Equity Fights AIDS)에 기부됩니다. 학생과 노약자 요금뿐만 아니라 매월 첫 번째 화요일에 특별한 $25의 기간 한정 입장권도 이용할 수 있습니다. 단체 및 특별한 이벤트 가격을 요청하여 이용할 수 있습니다.

이 박물관은 브로드웨이 박물관 앱을 통해 영어, 스페인어, 중국어(간체), 독일어, 프랑스어, 일본어, 한국어 및 포르투갈어로 가상 방문자 가이드를 이용할 수 있는 셀프 가이드 경험입니다.

자세한 정보는 https://www.themuseumofbroadway.com 을 방문하고 SNS에서 @museumofbroadway를 팔로우하십시오.