8월 15일부터 18일까지 내슈빌에서 열리는 2023 SAFe® 서밋의 기조연설자로 나서는 페덱스와 페트로브라스의 리더들

2023 SAFe 서밋 내슈빌 라인업에 추가된 보잉(Boeing), 벨 캐나다(Bell Canada), CVS 헬스(CVS Health), 서비스 나우(ServiceNow)의 고객 사례

볼더, 콜로라도주, 2023년 8월 1일 /PRNewswire/ -- 스케일드 애자일 주식회사(Scaled Agile, Inc.)이 2023년 8월 15일부터 18일까지 게일로드 오프리랜드 리조트 및 컨벤션 센터에서 열리는 2023 SAFe® 서밋 내슈빌(2023 SAFe ® Summit Nashville) 의 기조연설 및 발표자 라인업을 발표했다. 이 행사는 애자일 방법을 실천하고 강력한 조직 문화를 조성하여 급변하는 세상 속에서 회복탄력성을 유지하는 데 초점을 맞춘 SAFe 전문가와 업계 사고 리더들이 모이는 세계 최대 규모의 융합 행사이다.

