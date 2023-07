THINKCAR Tech, 3년 만에 핵심 사용자 60만 명 달성

-- 전 세계적으로 다중 채널 접근법 확장

(로스앤젤레스 2023년 7월 28일 PRNewswire=연합뉴스) THINKCAR Tech가 2023년 7월 기준으로 핵심 사용자 수 60만 명을 돌파하는 중요한 이정표를 달성했다. 이는 THINKCAR Tech의 사용자 중심적인 제품 개발 접근법을 증명하는 성과다. THINKCAR Tech는 사용자 100만 명 클럽 목표에 도달하기 위해 다중 채널 개발에 꾸준히 투자하고 있다. THINKCAR Tech는 설립 후 지금까지 첨단 기술과 우수한 설계를 이용해 사용자의 실질적인 요구사항을 충족하고, 이들의 문제점을 해결하는 기술적 제품을 만드는 데 전념해왔다.



THINKCAR Tech는 고품질 서비스를 제공하기 위해 미국, 아시아, 유럽 및 기타 지역에 사무소를 개설하며, 국제적 시장 입지를 확장했다. 또한, THINKCAR Tech는 브랜드 이미지의 구축 및 전파에 우선순위를 두고, 자사 브랜드 인지도를 높이기 위해 국제 전시회 및 산업 포럼에 참가했다. 올 상반기에는 미국, 유럽 및 아시아에서 열린 15개 국제 전문 전시회에 참가해 잠재적인 고객, 파트너 및 업계 전문가들과 견고한 관계를 구축했다.

기술 혁신을 기반으로 하는 THINKCAR Tech는 인공 지능, 클라우드 컴퓨팅 및 빅 데이터 같은 첨단 기술에 투자하고, 업계에서 혁신적인 고급 진단 기술을 개발했다. THINKCAR Tech는 260건 이상의 지식재산을 획득하고, 진단 산업에 일대 혁명을 불러일으킬 차량 영상 원격 진단장비를 출시했다. 이 장비를 이용하면 유지관리 기술자, 온라인 유지관리 전문가 및 서비스 매장 간에 실시간으로 음성 및 영상 소통이 가능해지고, 고급 수리 및 진단 기술을 지방 도시에서 국가 전체로, 심지어는 전 세계적인 차원으로 확대할 수 있다.

THINKCAR Tech는 올 하반기에 전 세계 10개 이상 국가 및 지역에 자사의 글로벌 온라인 서비스센터와 클라우드 컴퓨팅 서버를 배치 완료할 계획이다. 또한, THINKCAR Tech는 Auto Parts & Aftermarket in Frankfurt(모스크바), Auto Korea, Auto Parts & Aftermarket in Frankfurt(남아프리카공화국), Bus & Truck Show in Yangon (미얀마), Frankfurt Show in Shanghai and Dubai(아랍에미리트) 등과 같은 여러 국제 전시회에 활발하게 참가함으로써 자사의 국제적 영향력을 계속 확대할 예정이다

THINKCAR Tech의 최신 발전 소식은 THINKCAR Tech 공식 웹사이트 www.thinkcar.com에서 확인할 수 있다.