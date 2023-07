UL Solutions 인증 기관, DEWI-OCC, 신풍력 인증으로 재생 에너지 안전 발전 지원

풍력 터빈에 대한 UL 유형 및 구성 요소 인증 제도는 풍력 산업이 설계 평가부터 제조 및 형식 테스트에 이르는 전체 개발 프로세스에서 규정 준수를 확인하는 데 도움이 됩니다.

노스브룩, 일리노이주, 2023년 7월 28일 /PRNewswire/ -- 응용 안전 과학 분야의 글로벌 리더인 UL Solutions는 오늘 UL Solutions 산하 제3자 인증 기관인 DEWI 오프쇼어 및 인증 센터(DEWI-OCC)가 풍력 터빈용 UL 유형 및 부품 인증 제도를 운영할 수 있도록 DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH)의 인정을 획득했다고 발표했습니다.

UL Solutions announced that the DEWI Offshore and Certification Centre GmbH (DEWI-OCC), a third-party certification body within UL Solutions, has achieved accreditation from Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) to operate the UL Type and Component Certification Scheme for Wind Turbines.