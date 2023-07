웨이하이, 자가운전 친화적 도시 위한 중국 최초의 협력 계획 발표

(웨이하이, 중국 2023년 7월 27일 PRNewswire=연합뉴스) CRIOnline 뉴스 보도:

최근에 열린 2023년 천리산해 자가운전자 회의(Thousand Miles of Mountains and Sea On-road Self-drive Traveler Conference)에서 웨이하이가 한 이니셔티브를 소개했다. 이 이니셔티브는 자가운전 친화적인 도시를 조성하기 위한 중국 최초의 협력 계획이다. 이 행사에서는 중국 국도 제228호선(China National Highway 228, G228)을 따라 위치한 성 및 자치구를 대변하는 자가운전 캠핑 산업협회들이 'G228 중국에서 가장 아름다운 해안 국도(웨이하이) 선언문(Declaration on G228 China's Most Beautiful Coastal Highway (Weihai))'을 현장에서 발표했다.

중국을 남북으로 가로지르는 그림 같은 해안 국도인 G228은 중국에서 가장 아름다운 해안 경로로도 유명하다. G228의 웨이하이 구간은 이번 회의에서 논의한 지정 관광 고속도로에서 중요한 역할을 한다. 이번 선언문은 포괄적인 일련의 작업을 요약 제시했는데, 이는 주로 G228을 따라 운송과 관광사업을 통합하기 위한 협력 메커니즘의 구축과도 관련이 있다. 또한, 이 아름다운 경로를 따라 위치한 유명 관광지의 홍보를 비롯해 특별히 G228에 초점을 맞춘 문화 및 창의적인 연구개발(R&D) 활동의 구성도 강조한다.

웨이하이는 국가여가표준화기술위원회(National Technical Committee of Standardization for Leisure) 및 중국관광차선협회(China Tourism Automobile and Cruise Association)와 함께 중국 최초의 자가운전 친화적인 도시를 조성할 예정이다. 이 협력은 중국 전역에서 자가운전 관광객을 위한 더 많은 고품질 상품 및 서비스를 제공하고, 관광 산업의 발전을 촉진하는 것을 목표로 한다.