SXSW Sydney(R), 올 10월 개최 예정

- 저명한 연사들 참석해 미래의 삶 위한 필요 지식 전달

- Paul Tollett CEO와 함께 Coachella의 백스테이지 둘러보기

- 패션 아이콘 Tan France와 함께 삶에 Queer Eye 더하기

- 공동 창립자 Cal Henderson과 함께 차세대 Slack 구축

- 미래학자 Amy Webb과 함께 AI 이해하기

- Fab Five 패셔니스타 Tan France, Slack의 공동 창립자 Cal Henderson, 미래학자 겸 AI 전문가 Amy Webb에 이어 Coachella의 CEO Paul Tollett가 SXSW Sydney 2023의 헤드라인 연사 4인에 합류

(시드니 2023년 7월 27일 PRNewswire=연합뉴스) 37년의 역사를 자랑하는 텍사스 오스틴의 유명한 축제인 사우스 바이 사우스웨스트(South by Southwest, SXSW(R))는 멋짐의 대명사이자 차세대 도약대로 자리매김했다. 일주일 동안 진행되는 이 '축제 중의 축제'는 창의성과 혁신의 장으로도 유명하다. 우버와 빌리 아일리시가 모두 이곳에서 등장했고, 영화 '에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스(Everything Everywhere All At Once)'는 이곳에서 세계 처음으로 상연됐다.

이 행사는 도시 전체의 음악 축제, 미래주의 싱크 탱크, 최신 게임의 쇼케이스, 영화 및 TV의 월드 프리미어, 차세대 기술 엑스포 및 세계를 변화시키는 연사 라인업을 아우른다.

텍사스주 오스틴에서 개최되는 SXSW는 세계 최고의 사상가들이 모여 아이디어를 교환하며 연례 파티를 여는 행사다.

작년 SXSW는 연례행사를 추가해 1년에 두 번의 행사를 개최하기로 결정했다. 이를 위해 아시아태평양 지역에 이 크리에이티브 플랫폼을 도입함으로써, 올 10월에 호주 시드니에서 처음으로 이 행사의 문을 열 예정이다.

일자리 및 관광부 장관, 예술부 장관, 음악 및 야간 경제부 장관인 John Graham은 "사우스 바이 사우스웨스트(SXSW(R))는 대담하고 흥미로운 아이디어를 배양하는 주요 행사 중 하나로서 전 세계적으로 명성이 높다"며 "뉴사우스웨일스주(NSW) 정부는 현재 주 최초의 예술, 문화 및 크리에이티브 산업 정책을 개발하기 위해 이 크리에이티브 커뮤니티와 협의 중"이라고 전했다.

이어 그는 "국제적으로 유명한 기술 및 크리에이티브 업계 리더(해당 분야의 선구자)들이 제1회 SXSW Sydney 프로그램에 합류하는 것은 NSW에서 이러한 부문의 발전을 육성하는 방법에 대한 대화를 시작할 환상적인 기회를 제공하는 것"이라고 설명했다.

제1회 SXSW Sydney는 1천 개 이상의 이벤트, 강연 및 음악 공연으로 구성될 예정이며, 이번에 놓칠 수 없는 헤드라인 연사 라인업을 공개했다.

이들 연사는 행사의 핵심 요소인 음악과 기술 및 영상을 강조한다. 전설적인 페스티벌 CEO인 Paul Tollet은 음악을, 선견지명이 있는 Slack의 공동 창립자 Cal Henderson은 기술을, 그리고 사랑받는 TV 스타인 Tan France는 영상을 주제로 호주에서 펼쳐질 이 행사에서 연설할 예정이다.

지금까지 700명 이상에 달하는 세계 최고 수준의 연사 및 업계 리더가 이 행사에서 연설한 바 있다. 여기에는 복원 기업가 Ben Lamm, 미국영화협회(Motion Picture Association) CEO Charles Rivkin, 광고업계의 아이콘 David Droga, 구글 호주의 MD Mel Silva, 인도네시아관광부 장관 Sandiaga Uno, 넷플릭스 ANZ 콘텐츠 이사 Que Minh Luu, 방송인 Osher Gunsberg, 세계 서핑 챔피언 Layne Beachley, 기술 기업가 Paul Bassat, 래딧의 CMO Roxy Young, 예술 감독 Wesley Enoch, SM엔터테인먼트의 K-pop 최고 A&R 책임자 Chris Lee, 익스피디아 CTO Rathi Murthy 등이 포함된다.

300개 이상의 패널과 세션에서는 뇌-컴퓨터 인터페이스, 실험실 재배 육류의 미래, 로봇과 함께하는 윤리적 생활, AI 유창성, 빅 테크 투명성, 뉴스 미디어의 재구상, 디자인에 대한 토착적 지식, 채용이 온라인 데이트처럼 되는 방법, 2050년의 벤처 캐피탈, 뮤직비디오가 AI를 만났을 때, 사랑의 미래 등과 같은 최신 주제를 다룬다.

또한, 현재 발표된 100명의 아티스트를 포함해 400건 이상의 아티스트 공연이 펼쳐질 예정이다. 올해 SXSW Sydney에서 공연할 아티스트에는 미국의 Flyana Boss 및 almost Monday, 호주의 신예 아티스트 South Summit, Chanel Loren 및 Gut Health, 영국의 SORRY, 한국의 ADOY와 Lil Cherry & GOLDBUUDA, 뉴질랜드의 Daily J, MELODOWNZ와 Molly Payton, 인도네시아의 Isyana Sarasvati, 말레이시아의 Lunadira 등이 있다.

SXSW Sydney의 매니징 디렉터인 Colin Daniels는 "행사가 3개월도 채 남지 않은 상황에서, 우리는 처음으로 제1회 SXSW Sydney의 개요를 발표했다"며 "이토록 많은 기업가와 예술가, 미래학자, 혁신가 및 모든 업계 거물이 시드니에 모이는 것은 이번이 처음일 것"이라고 말했다. 이어 "1천 개가 넘는 이벤트와 경험을 한곳에 집결시키기 위해 우리 팀은 여전히 노력하고 있으며, 이 모든 것을 소개하려면 엄청난 크기의 포스터가 필요할 것"이라고 말했다.

또한, 그는 "수년간 오스틴에서 열린 SXSW를 19차례나 방문했다"면서 "이곳 시드니에서 우리가 '크리에이티브 업계의 유엔'이라고 이름 붙인 이 행사가 열리는 모습을 어서 빨리 보고 싶다"고 덧붙였다.

SXSW Sydney에는 Accenture, Accor, International House Canada House, Defender 및 Seven가 참여 브랜드에 합류했으며, CommBank 및 Qantas가 슈퍼 스폰서(Super Sponsor)를 맡았다. 또한, Young Henrys가 뮤직 페스티벌 메이저 스폰서(Music Festival Major Sponsor)를 맡았으며, UTS가 교육 파트너(Education Partner)로 참여했다. 이벤트 파트너(Event Partner)로는 Dr. Martens, Handsome Tours, Laneway Festival, Prime Video, The Orchard 및 Vans가 참여했다. VentureCrowd가 SXSW 시드니 피치(SXSW Sydney Pitch) 프레젠터를 맡았으며, CSIRO 및 Main Sequence, WPP, Culture Amp, Kingfisher 및 Remote가 콘퍼런스 트랙 스폰서(Conference Track Sponsors)로 참여했다.

Destination NSW, TEG & SXSW(R)를 통해 NSW주 정부와 협력.

여기[https://form.jotform.com/222860967723869 ]에서 미디어 인증을 신청할 수 있다.

미디어 EPK는 여기[https://www.dropbox.com/scl/fo/5c8hmykus0uwh4t65g0gs/h?dl=0&rlkey=ir7f33k4o6u1il0wvpityhgbo ]에서 접속할 수 있다.

https://sxswsydney.com/