H World, 2분기 잠정실적 발표

(홍콩 2023년 7월 26일 PRNewswire=연합뉴스) H World Group Limited("H World" 또는 "그룹", NASDAQ: HTHT, HKEX: 1179)가 2023년 6월 30일 마감 2분기(Q2 2023)에 대한 호텔의 잠정실적을 발표했다.

2023년 6월 30일 현재 H World는 18개국에서 8천750개 호텔을 운영하고 있다. 이들 호텔의 객실 수는 84만4천417개에 달한다. Legacy-Huazhu 비즈니스의 경우 국내 여행 수요의 강력한 회복세에 힘입어 판매가능 객실당 매출(RevPAR)이 2019년 수준의 121%까지 크게 회복했다. 올해 4월, 5월, 6월의 RevPAR은 각각 2019년 수준의 127%, 115% 및 123%로 회복했다. 호텔 폐쇄 사례는 주로 코로나19의 영향으로 인한 장기적인 휴업에 기인했으며, 이와 함께 품질이 낮고 실적이 저조한 이코노미 호텔을 없애고자 하는 노력이 이어졌다. Legacy-Huazhu는 374개의 신규 호텔을 개장했는데, 이는 성장 기대치에 대체로 부합하는 결과였다. 한편, Legacy-Huazhu는 신규 호텔 계약 측면에서 높은 성장세를 유지했다. 2분기 신규 호텔 수는 1,000개를 돌파했으며, 이는 프랜차이즈에 대한 신뢰도 상승이 반영된 것으로 보인다.

Steigenberger Hotels GmbH와 그 자회사("DH" 또는 "Legacy-DH")는 ADR의 증가에 힘입어 올 2분기에 성장 회복세를 보였고, RevPAR은 2019년 수준의 111%로 회복했다.

호텔 업계의 선두주자인 H World는 불확실성으로 가득 찬 시장에서 확실성을 추구하며 꾸준한 성장세를 유지했다. H World는 지속가능한 고품질 성장 전략을 고수하고, 이코노미 및 중급(Midscale) 호텔 부문에서 앵커 브랜드를 통해 호텔 네트워크를 계속 확장했다. 그뿐만 아니라, 중상급(Upper midscale) 호텔 부문에서 다중 브랜드 전략을 시행하며 동일하게 성장 회복세를 보였다. H World는 플랫폼 조직과 디지털 운영 시스템의 꾸준한 업그레이드를 통해 고객과 가맹점에 더 나은 상품과 서비스를 일관되게 제공했으며, 호텔 업계에 새로운 활력을 불어넣었다. 또한, H World는 업계 선두주자로서 사회적 책임을 꾸준히 이행하고, 지속가능한 발전, 사회 복지 및 인재 양성 영역에서 끊임없이 가치를 창출하고 있다. 이는 투자자와 전체 에코시스템을 위해 지속가능한 고품질 성장을 도모하고, 주주에게 장기적이고 안정적인 수익을 제공하기 위한 것이다.

H World Group Limited 소개:

중국에서 설립된 H World Group Limited는 세계 호텔 산업의 핵심 기업이다. H World의 브랜드에는 Hi Inn, Elan Hotel, HanTing Hotel, JI Hotel, Starway Hotel, Orange Hotel, Crystal Orange Hotel, Manxin Hotel, Madison Hotel, Joya Hotel, Blossom House, Ni Hao Hotel, CitiGO Hotel, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX, Jaz in the City, IntercityHotel, Zleep Hotels, Steigenberger Icon 및 Song Hotels 등이 있다. 또한, H World는 범중국 지역에서 Mercure, Ibis 및 Ibis Styles에 대한 마스터 프랜차이즈 권리와 Grand Mercure 및 Novotel에 대한 공동 개발 권리도 보유하고 있다.

H World의 비즈니스에는 임대 및 소유, 마나차이즈 및 프랜차이즈 모델을 포함한다. H World는 임대 및 소유 모델에서 일반적으로 임대 또는 소유 부동산에 위치하는 호텔을 직접 운영한다. 마나차이즈 모델에서는 H World가 임명하는 현장 호텔 지배인을 통해 마나차이즈 호텔을 관리하고, 가맹점으로부터 수수료를 받는다. 프랜차이즈 모델에서는 프랜차이즈 호텔에 교육, 예약 및 지원 서비스를 제공한다. 이 모델에서는 가맹점으로부터 수수료를 받지만, 현장 호텔 지배인을 임명하지는 않는다. H World는 회사의 모든 호텔에 일관된 기준과 플랫폼을 적용한다.

더 자세한 내용은 H World 웹사이트 https://ir.hworld.com에서 확인할 수 있다.