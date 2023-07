중국의 'Dynamic Jiangxi', 소셜 미디어 플랫폼에서 주목받아

(난창, 중국 2023년 7월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 동부 장시성의 문화관광 사업을 홍보하는 소셜 미디어 브랜드인 Dynamic Jiangxi가 작년 8월 출범 후 4개의 소셜 미디어 플랫폼에서 풍부한 문화자원을 이용해 장시성을 소개하면서 전 세계적으로 큰 관심을 모았다.

장시성은 'Dynamic Jiangxi'라는 브랜드로 페이스북, 트위터, 인스타그램, 유튜브의 4개 해외 소셜 미디어 플랫폼에 계정을 개설했다. 지금까지 'Dynamic Jiangxi' 소셜 미디어 플랫폼은 2천300건 이상의 게시물과 영상을 올렸고, 누적 노출 수는 5천400만 회를 돌파했다. 팔로워 수는 총 33만 명 이상, 팔로워들과의 상호작용 수는 총 180만 회 이상이다.

올해부터 'Dynamic Jiangxi'는 ▲장시성의 11개 도시(11 Cities in Jiangxi) ▲장시 메타버스(Jiangxi Metaverse) ▲장시성 사람들(People in Jiangxi)이라는 세 가지 새로운 칼럼을 도입했다. 그중 '장시성의 11개 도시'는 포스터 시리즈를 통해 도시 카드의 형태로 11개 도시를 소개했다. 이들 포스터는 '반드시 감상해야 할 요소(Must See)', '반드시 해야 할 활동(Must Do)', '반드시 맛봐야 할 음식(Must Eat)' 등 세 가지 각도에서 각 도시의 매력을 직관적이고 포괄적으로 선보이며, 팬들을 위한 도시 여행 가이드를 제공했다. '장시 메타버스' 칼럼은 장시성의 가상 홍보대사로 'Xiao Lu'를 선정했다. 여기서는 10개의 게시글을 통해 Xiao Lu의 헤어 스타일, 액세서리, 의상 스타일과 색상, 취미 등을 소개했다. 각 에피소드는 네티즌이 선택할 수 있는 두 가지 선택지를 보여준다.

이 칼럼은 재미있는 상호작용일 뿐만 아니라, 장시성의 문화적 요소와 지역적 특징까지도 소개한다. 네티즌은 Xiao Lu의 이미지를 함께 만들어가는 과정에서 높은 참여도를 느끼고, 장시성에 더 가까이 다가갈 수 있다.

장시성은 풍부한 문화와 수많은 인재를 자랑하는 아름다운 고장이다. Dynamic Jiangxi 플랫폼에 올라온 게시글은 대부분 장시성의 문화관광 정보를 소개한다. '장시성 사람들' 칼럼은 '우수한 사람들' 파트를 보완한다. 이 칼럼은 문화, 과학기술 및 기타 분야에서 장시성의 역사적인 유명 인물과 인재를 소개하고, 장시성 사람들의 아름다운 이야기를 들려준다. 최근 2개월 동안 장시성의 해외 소셜 미디어 플랫폼은 2개 언어로 제작된 영상을 여러 편 공개하면서, 이를 통해 장시성의 다양한 현과 마을을 지역적 특색과 역사 및 문화적인 기원을 소개했다. 또한, 더 번성하고 생생한 형태를 통해 장시성의 우수한 문화와 관습을 소개하고, 더 정통적이고 입체적인 장시성을 선보였다.