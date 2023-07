Rossell Techsys, 최첨단 교정 및 계측 실험실 공개

벵갈루루, 인도, 2023년 7월 26일 /PRNewswire/ -- 항공우주 및 방산 부문의 선도적인 글로벌 엔지니어링 및 제조 기업인 Rossell Techsys가 벵갈루루 Devanahalli에 위치한 자사의 인도 시설에 새로운 교정 및 계측 실험실(Calibration and Metrology Lab)을 설립했다고 발표했다. 보잉 상용기 제조 부문의 부사장 겸 책임자(GM)인 Peter Johnson이 참석한 이 중요한 행사는 고객 중심 투자와 향상된 가치 전달을 향한 Rossell Techsys의 노력에서 매우 큰 도약을 의미한다. 또한, 이 행사는 품질과 고객 만족을 향한 Rossell Techsys의 확고한 의지도 강조한다.

Inauguration by Mr. Peter Johnson, VP and GM, BCA Fabrication, The Boeing Company