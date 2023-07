셔터스톡, 콘텐츠 진위 이니셔티브에 참여하다

셔터스톡이 허위 정보를 해결하고 대규모로 콘텐츠 진위 및 출처에 관한 정확한 상세 사항을 제공하기 위한 메커니즘을 제작하도록 지원합니다.

뉴욕, 2023년 7월 26일 /PRNewswire/ -- 셔터스톡사(Shutterstock, Inc. , NYSE: SSTK)는 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어 및 마케팅 회사를 위한 고품질 콘텐츠와 풀 서비스 크리에이티브 워크플로 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼으로서 금일 콘텐츠 진위 이니셔티브(CAI) 에 참여한다고 발표했습니다. 이번 참여를 통해 셔터스톡은 콘텐츠 자격 증명을 통합하여 출처 및 미디어 콘텐츠 역사를 인증하기 위한 기술적 표준의 시행을 통해 온라인상의 허위 정보 보급을 해결하려는 CAI의 목표를 지원할 것입니다.

Shutterstock will support the CAI’s goal of addressing the prevalence of misleading information online through the implementation of technical standards for certifying the source and history of media content by integrating Content Credentials.