Hotel Provintia Tainan, 리노베이션이션 마치고 재개장

(타이난 2023년 7월 25일 PRNewswire=연합뉴스) 1985년부터 타이난 구시가지 중심부에 위치한 Provintia는 가장 매혹적인 역사적 건물인 Chikan Tower가 내려다보이는 훌륭한 전망을 갖춘 이 지역에서 유일한 호텔이다. 저명한 인테리어 디자인 회사 'SkilLability dept'가 2020년부터 작업한 이 호텔의 리노베이션 프로젝트는 타이난의 역사와 시대를 목격한 전설적인 호텔(구 Hotel Plaza)을 대만과 유럽의 호화로운 장식 스타일이 혼합된 뉴트로(Newtro)의 유행을 선도하는 랜드마크로 변모시켰다. NT$6999(~US$235)부터 제공되는 'Adventure in the Old Town of Tainan'은 커플과 친구들이 타이난의 숨겨진 모습을 발견할 수 있는 새로운 객실 패키지다. 이 상품에는 디럭스룸에서의 1박, La Cupola 레스토랑 2인 조식, 그리고 'SkilLability dept'의 건축가가 안내하는 90분 투어가 포함된다. 또한 Hotel Provintia가 엄선한 여행지와 할 일 목록이 적힌 PASS MAP, 무료 대여 폴라로이드 카메라 1개, 폴라로이드 필름 2세트, S. Pellegrino 탄산수 2병과 Provintia 브랜드의 맞춤형 드로스트링 미니 토트백과 같이 호텔 경험을 일깨우는 몇 가지 유용한 도구도 제공된다. 투숙객은 1층에 위치한 'NAN Bar 1'에서 웰컴 드링크 및 해피 아워 동안 1+1 무료 프로모션을 즐길 수 있다. 이 패키지는 8월부터 10월까지 기간 한정으로 제공된다. 예약에 대한 추가사항은 전화 +886-06-229-0271 또는 이메일 service@provintia.com.tw 로 문의할 수 있으며, 웹사이트 https://reurl.cc/ROqzve 에서 온라인으로 예약할 수 있다. 자세한 내용은 호텔 공식 웹사이트 provintia.com.tw에서 확인할 수 있다.



Hotel Provintia 회장의 중역 비서 August Lin은 "타이난의 수많은 장년층에게 추억의 장소인 La Plaza에서 오늘의 Provintia Hotel에 이르기까지, 우리는 이 지역의 독립 호텔 브랜드가 타이난을 방문하는 전 세계 여행자가 가장 고대하는 장소가 되기를 바란다"라며 "이 도시에는 숨겨진 보석이 가득하며, 이를 탐험하는 가장 좋은 방법은 뒷골목을 구석구석 탐험하는 것"이라고 말했다. 이어 "또한 우리는 타이난 여행에 독특한 경험을 선사하기 위해 독점적인 선물과 할인을 제공하는 비주류 상점과 함께 PASS MAP을 제작했다"고 설명했다.

Provintia Hotel은 5층부터 12층까지 90개의 객실을 갖추고 있으며, Bunk Beds, Standard, Deluxe, Cozy, Provintia Suite의 5가지 객실 유형이 있다. 디자인 회사 'SkilLability dept'는 앤티크한 황동과 우아하게 직조된 라탄과 함께 어두운 목제 패널을 사용해 미니 바, 개방형 옷장 및 드레싱 미러를 교묘하게 결합시킨 세련된 객실 가구를 제작했다. 객실에 배치된 다양한 타이난 수공예품은 실용적이면서도 매우 멋지다. 예를 들어, 미니바에 있는 커피 및 티 홀더 용기는 60년 이상의 역사를 자랑하는 인근 철물점 'Long Xin Zink '가 제작한 것이다. 그리고 객실 내 어메니티 백, 헤어드라이어 백, 모기향 거치대는 100년 전통의 원단 회사 'Gimgoanheng Est. 1923'이 이 호텔을 위해 디자인 및 제작했다.

짙은 색의 나무 패널 헤드보드, 따뜻한 갈색과 파란색의 작은 타일, 고풍스러운 황동 침대 램프는 여행자에게 절묘한 매력과 취향을 선사한다. 모든 객실에는 축음기가 마련돼 있어, 투숙객은 자신의 레코드판을 가져오거나 1층 안내 접수처에서 레코드판을 무료로 대여해 다른 어떤 매체에서도 찾아볼 수 없는 따뜻한 소리를 만들어내는 아날로그 사운드를 즐길 수 있다. 모든 객실에는 개별 샤워 시설과 욕조, 비데, 고급 편의용품, 벽옥색 대리석 세면대가 있다. 하부에 개별 포켓 코일이 있는 미국 수입 SPF 목제 침대와 매트리스는 탄탄한 지지력으로 척추를 바르게 해 준다. 또한 밤새 숙면을 취할 수 있도록 단단한 베개와 푹신한 베개 두 종류가 제공된다.

타이난 요소를 디자인으로 변환

뒷골목, 공원, 오락실 기계를 8층 공용 공간으로 들이다

7개의 벙커 베드 룸 외에도 8층 공용 공간에는 도서관, 회의실, 레트로 게임룸, 셀프서비스 세탁실, 미니 체육관, 개방형 주방 등의 시설이 갖춰져 있다. Provintial Hotel은 Eslite 서점과 협력해 타이난을 주제로 한 도서 컬렉션을 직접 엄선했으며, Boven은 전 세계적인 월간지를 제공한다. 투숙객은 객실이나 SkillLability dept가 설계한 도서관에서 읽을거리를 가져올 수 있다. 철제 좌석, 옥외 가구 및 타일 전면의 사용은 마치 반옥외와 주거 주택이 뒤섞인 타이난의 뒷골목을 걷고 있는 듯한 느낌을 자아낸다. 오른쪽에서는 최고의 행복한 순간을 기념하기 위해 영원히 정지된 두 개의 골동품 시계가 있는 7미터 높이의 벽을 볼 수 있다. 학교 공부를 마친 후 동네 오락실에서 놀던 기억이 있는 고객이라면, 레트로 게임룸에서 무료로 이 모든 것을 다시 체험해볼 수 있다. 장기 투숙객이 선호하는 셀프서비스 세탁실과 최고의 현지 음식을 과식한 식도락가를 위한 미니 체육관도 마련돼 있다. 또한, 개방형 주방에는 간단한 주방용품과 수저 및 접시가 마련되어 있으며, 이곳에서는 무료 차나 커피도 즐길 수 있다.

R층, 레스토랑 La Cupola

대만과 유럽의 시크함이 어우러진 절묘한 식사 경험

R층에 위치한 La Cupola는 타이난 최초의 서양식 레스토랑 중 하나로, 개장 이후 유명 인사들이 즐겨 찾는 식당이다. SkillLability dept가 재설계한 이 식당의 목재 구조와 아치, 그리고 붉은 벨벳을 댄 의자는 오페라 극장의 무대 위나 유럽의 호화 열차에서 볼 수 있는 VIP 전용 공간이 가진 특유의 느낌을 자아낸다. 비네팅 조명은 80년대 대만의 사교계에서 유행했던 유럽풍의 시크함을 재현한다. 시그니처 조식에는 대만식 밀크 피쉬 죽(Milk Fish Porridge Taiwanese style), 일본식 연어알 밥(Steamed Rice with Salmon Roe Japanese style), 서양식 오트밀(Oatmeal Western style)의 3가지가 있으며, 모두 3*3 쟁반에 담긴 양념과 함께 제공된다. 기타 셰프 추천 요리로는 독일식 소금에 절인 양배추를 곁들인 돼지고기 너클(Pork Knuckle with Sauerkraut German Style), 오리 콩피(Duck Confit), 잘게 썬 피스타치오를 곁들인 양고기 찹(Lamb Chop with Shredded Pistachios) 등이 있다.

1층의 'Provintia Living Room'과 'NAN Bar 1'에서 독특한 시간 여행을 경험하다

Provintia Hotel의 1층에 들어서면 왼쪽에는 고객을 맞이하는 리빙룸과 리셉션이 있고, 오른쪽에는 'NAN Bar 1' 이 자리 잡고 있다. SkillLability dept가 디자인한 티크 나무 쪽모이 세공 마루의 견고한 원목 바닥은 1970년대 대만 부자들의 호화로운 거실을 연상시킨다. 스테인리스강을 사용한 디자인은 현지의 빙수 및 과일 가게에서 영감을 얻었다. 어두운 목제 패널과 대리석 질감이 어우러진 대담하고 현대적인 접근 방식 덕분에 출입구를 통과할 때 복고적이면서도 미래적인 느낌을 연출한다. 열쇠 보관 공간은 대리석과 스테인리스 스틸 베이스에 맞춤형 클래식 뱅크 램프 2개를 사용해 복고적이면서도 친숙한 분위기로 내부에 빛을 드리우며 오래된 유럽 영화의 이미지를 연출한다.

타이난(Tai-NAN)과 넘버 원의 소리에서 이름을 따온 리빙룸 반대편의 'NAN Bar 1'은 타이난 호텔에서 최초의 내추럴 와인 테마 바다. 이 바에는 Ugly Half Beer, Zestea Kombucha, 그리고 수상 경력이 있는 60+ TEA SHOP의 챔피언 콜드브루 등 대만 최고 브랜드의 엄선된 음료도 제공된다. 페이스트리 키친에서는 미니 크루아상, 까넬, 마들렌 등 다양한 종류의 과자와 스낵이 제공된다. 17:30~21:30의 해피 아워에는 1+1 무료 프로모션을 즐길 수 있다. 이곳은 유럽의 라이프스타일을 즐기며, 실내 투숙객과 친구들이 사전 술자리와 모임을 즐길 수 있는 완벽한 장소다.

'Adventure in the Old Town of Tainan' 객실 패키지에 포함된 PASS MAP은 SkillLability dept와 대만의 식음료 문화 육성에 초점을 맞춘 최초의 컨설팅 회사 Foodie Amber가 디자인했다. 이 지도에는 Pankoko, zyuu stubo, PARIPARI apt., BAN TE, Ninao Bakery, StableNice BLDG., Asha Restaurant, WenTing Museum, Asuka Antique, Moonrock 등 10개의 색다른 상점이 포함된다. PASS 맵을 제시하면, 2023년 7월 12일부터 2024년 1월 31일까지 Hotel Provintia Tainan의 투숙객만을 위한 특별 혜택과 선물을 즐길 수 있다.

가격: NT$6,999(~US$235)부터

가능 일정: 8/12, 8/13, 9/9, 9/10, 10/14, 10/15

패키지 포함 사항:

1. 디럭스룸 1박

2. La Cupola 레스토랑 2인 조식

3. 'SkilLability dept' 건축가가 안내하는 90분 투어

4. Hotel Provintia가 엄선한 여행지와 할 일이 적힌 PASS MAP, 무료 대여 폴라로이드 카메라 1개, 폴라로이드 필름 2세트, S. Pellegrino 탄산수 2병과 Provintia 브랜드의 맞춤형 드로스트링 미니 토트백

5. 1층 'NAN Bar 1' 해피 아워 1+1 프로모션

6. 1층 'NAN Bar 1' 웰컴 드링크 이용권

주소:202, Cheng Kong Road, Tainan City, Taiwan

전화:06-229-0271

이메일:service@provintia.com.tw

온라인 예약:https://reurl.cc/ROqzve

공식 웹사이트:provintia.com.tw



