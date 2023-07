국제 우호 도시 - 짜오좡, 경제 혁신의 새로운 모멘텀 가속화

-- 리튬 배터리 산업에 집중

(짜오좡, 중국 2023년 7월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 중국공산당 짜오좡시 위원회 홍보부 뉴스 보도:

중국 동부 산둥성 짜오좡시는 Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd. 및 Geely Sunwoda Power Battery Co., Ltd. 등과 같은 주요 기업의 빠른 성장과 해외 진출을 촉진하며 리튬 배터리 산업에 집중하고 있다. 짜오좡시는 이러한 전략적 움직임을 통해 현대 산업의 구조를 재편하고, 새로운 경제 성장 동력원으로의 전환을 촉진했다.

Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd.의 생산 공장에서는 유럽 시장에 수출할 수많은 제품을 준비 중이다.

회사 관계자는 "이들 에너지 저장 캐비닛의 대부분은 유럽과 미국에 가정용 에너지 저장 장치로 판매된다"라며, "당사의 리튬 배터리 제품은 전 세계 골프 카트 시장의 95%를 차지하고 있으며, 골프 카트 업계의 주요 3대 업체에도 당사 배터리를 공급하고 있다"고 전했다. 이어 "의료기기용 리튬 배터리는 소형, 고용량 및 높은 안전성을 특징으로 하며, 시장 수요가 매우 크다"고 덧붙였다.

올 3월 기준으로, 짜오좡에는 4천229개의 신에너지 관련 업체가 입주해 있다. 전기 자전거, 컴퓨터, 통신, 소비재용 리튬 배터리부터 에너지 저장 장치와 승용차뿐만 아니라 해양, 선박, 항공 등의 분야에 사용하는 고성능 리튬 배터리에 이르기까지, 짜오좡의 기업은 다양한 제품 생산 역량을 갖추고 있다.

짜오좡은 2025년까지 800억 위안(111억 달러), 2030년까지 1천500억 위안, 2035년까지 3천억 위안의 생산 가치 달성을 목표로 삼고, 리튬 배터리 산업을 강화하기 위한 정책을 도입했다.

현재 짜오좡은 38개의 리튬 배터리 연구 플랫폼을 구축했고, 698건의 리튬 배터리 관련 특허를 보유하고 있다. 이러한 진전은 리튬 배터리 업계를 선도하는 여러 기업의 투자를 유치했으며, 이로 인해 리튬 배터리 산업의 눈부신 미래를 향한 길을 개척하고 있다.

짜오좡은 리튬 배터리 산업에서 발생하는 기회를 최대한 활용하고, 경제 혁신을 주도하며, 세계 시장에서 핵심 플레이어로서의 입지를 다지며 자신감 있는 행보를 이어가고 있다.