"디지털-ESG의 힘 촉발" - AI 시대의 지속가능성 혁신

글로벌 싱크탱크 DQ연구소, AI 시대에 '인간 중심 기술' 접근법을 촉진하는 한편 디지털 관련 위험을 해소하기 위해 '디지털-ESG 평가 및 보고 기준' 발표

싱가포르, 2023년 7월 24일 /PRNewswire/ -- 글로벌 디지털 정보 기준을 마련하는 데 전념하는 유명한 글로벌 조직인 DQ연구소(DQ Institute)가 한국의 주요 싱크탱크 태재미래전략연구원(Taejae Future Consensus Institute)과의 협력을 통해 디지털-ESG 평가 및 보고 기준(Digital-ESG Assessment and Reporting Standards)을 발표했다. 이달 13일 한국고등교육재단에서 열린 '디지털 문명, 지속 가능의 길을 묻다' 포럼에는 반기문 제8대 유엔 사무총장, 이리나 보코바(Irina Bokova) 전 유네스코 사무총장, 김용학 전 연세대 총장, DQ연구소 대표 박유현 박사 등이 참석했다.

Global think-tank DQ Institute launches the Digital-ESG Assessment and Reporting Standards, which aims to address digital-related risks while fostering a “human-centered technology” approach in the AI age