C-크리트 테크놀로지스에서 제작한 획기적인 시멘트 없는 콘크리트, 시애틀의 건물에서 처음으로 부어지다

새로 발명된 시멘트 없는 즉석 혼합 콘크리트는 근본적으로 탄소 배출이 없으며 오히려 시간이 지날수록 탄소를 흡수하여 건설 업계가 순배출 제로를 향해 나아가도록 지원합니다

샌리앤드로, 캘리포니아주, 2023년 7월 19일 /PRNewswire/ -- C-크리트 테크놀로지스(C-Crete Technologies)가 건설 업계의 유일무이한 혁신인 획기적인 시멘트 없는 콘크리트를 자랑스럽게 공개하였으며 이는 시애틀의 상업용 건물에 처음으로 사용되었습니다. 이 지속 가능한 포틀란드 시멘트 대체제는 제조 시 이산화탄소를 거의 생성하지 않으며 오히려 시간이 지날수록 공기 중의 탄소를 흡수합니다.

About 60 tons of C-Crete Technologies’ new cement-free concrete is poured onsite during the construction of a commercial building in Seattle. PHOTO © C-Crete Technologies