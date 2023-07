Shandong Energy와 화웨이, 세계 최초의 대규모 상업용 AI 모델 출시

(지난, 중국 2023년 7월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 18일, Shandong Energy Group(Shandong Energy), 화웨이(Huawei) 및 Yunding Technology가 에너지 부문을 위한 세계 최초의 대규모 상업용 AI 모델인 Pangu Mine Model을 공동 출시했다. 이 모델은 광산업에서 AI 적용을 향상시키고, 작업장 규모의 AI 모델 개발을 공장 규모의 개발로 변혁시키는 것을 목표로 한다.

Shandong Energy의 회장 Li Wei는 "동료 여행자들의 생각은 비슷하다"며 "세계 선도적인 ICT 인프라 및 스마트 장치 제공업체인 화웨이 역시 디지털 전환이라는 회사의 목표를 공유한다"고 말했다. 이어 "양사는 서로를 보완하고, 서로를 강화시킨다"면서 "양사는 여러 시나리오에서 AI 적용의 깊이와 폭을 확장하는 한편, 자동화 수준을 높이고, 효율성을 높이며, 노동 집약성을 낮추고, 광산업의 안전성을 개선하기 위해 지속해서 AI를 이용함으로써 광산업의 인텔리전스 수준을 개선하고자 한다"고 설명했다.



Li Wei, Chairman of Shandong Energy Group Co., Ltd shared speech