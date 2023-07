Geek+, 세계적인 기업 Rhenus Logistics 위해 GTP 솔루션 배치

- 스위스 창고의 다중 클라이언트 완구 도매업체 위해 솔루션 배치

- 홍콩에서 진행한 기존 Rhenus Logistics 및 Geek+ 프로젝트의 첫 복제 사례

바젤, 스위, 2023년 7월 18일 /PRNewswire/ -- 자율이동로봇(Autonomous Mobile Robotics, AMR) 부문의 글로벌 선도기업인 Geek+가 스위스에 있는 Rhenus Logistics 창고에서 동급 최고의 GTP(Goods-To-Person) 기술을 구현했다.

P800 AMR 시스템은 GTP 자율주행 선반 시스템이다. ARM 로봇이 요청 상품이 있는 선반을 선택하고 이를 피킹 작업대로 운반하면, 직원이 해당 제품을 꺼내는 방식이다. 바젤에 설치한 첫 시스템은 1만3천320개의 선반 공간으로 구성된다. 새로운 ARM 설치로 혜택을 보게 되는 첫 두 고객은 Waldmeier AG와 Max Bersinger AG다. 이들 선도적인 양대 완구 도매 기업은 제품 운송을 본격적으로 진행하고 있다.

스위스 Rhenus Logistics AG의 COO인 Philipp Bittner는 "홍콩의 동료들로부터 긍정적인 피드백을 받은 후, 이를 그대로 따르는 것은 매우 쉬웠다"며 "AMR은 자사의 프로세스를 최적화할 뿐만 아니라 에너지 소비를 줄이는 데에도 도움이 된다"고 말했다.

Geek+ 유럽의 Global Key Accounts & Partners 부문 부사장인 Jan Jongbloets는 "성공적인 홍콩 협력 사례에 이어, 스위스 프로젝트에서도 Rhenus와 협력한 것은 양사 간의 신뢰가 얼마나 큰지 알 수 있는 대목"이라고 밝혔다. 이어 그는 "자사의 GTP 솔루션은 현대 창고의 핵심 요소"라며, "이와 더불어, 기존의 설치를 복제하는 것은 적합한 파트너만 있으면 자동화가 얼마나 쉬운지를 보여주는 것"이라고 설명했다.

Rhenus Logistic의 프로젝트 관리자인 Alexander Quercher는 "좋은 팀워크와 빠른 커뮤니케이션 덕분에 프로젝트에서 발생한 모든 문제를 효율적으로 처리할 수 있었다"고 말했다.

Rhenus와 Geek+는 향후 수년간 전 세계 창고의 자동화를 목표로 추가 프로젝트를 시작함으로써 양사 간의 파트너십을 더욱 강화할 계획이다. 다음 벤처는 2024년에 스위스에서 진행될 예정이다.

Geek+ 소개

Geek+는 물류용 로봇 솔루션 분야의 글로벌 선도기업이다. Geek+는 창고와 공급망 관리를 위해 유연하고 믿을 수 있으며 고도로 효율적인 자동화를 실현하고자 자율 이동 로봇(Autonomous Mobile-Robot, AMR) 솔루션을 개발한다. Geek+는 700개 이상의 글로벌 산업 선두주자로부터 신뢰를 받고 있으며, AMR 분야에서 세계적인 선도기업으로 인정받았다. 2015년에 설립된 Geek+는 1천500명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 미국, 독일, 영국, 한국, 중국, 일본, 홍콩 및 싱가포르에 사무실을 설립했다.

더 자세한 내용은 웹사이트 https://www.geekplus.com/에서 확인할 수 있다.

Rhenus 소개

Rhenus Group은 전 세계적으로 사업을 운영하며, 연매출이 86억 유로에 달하는 선도적인 물류 전문업체 중 하나다. 3만9천 명의 직원이 1천120개 사업 현장에서 근무하며, 완전한 가치 사슬에 따라 혁신적인 물류 솔루션을 개발한다. Rhenus는 운송, 창고 관리, 통관 또는 부가가치 서비스를 제공하는 가족 기업이며, 항상 고객 수요의 해소에 초점을 맞추는 다양한 사업 단위에서 사업을 운영하고 있다.

더 자세한 내용은 웹사이트 https://www.rhenus.group/에서 확인할 수 있다.

추가 문의:

Benjamin Nylin

Global PR and Communications Manager

benjamin.nylin@geekplus.com

전화: +1.470.428.5624

