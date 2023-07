중국국립실크박물관, 실크로드 온라인 큐레이팅 대회 시상식 개최

-- 해상 실크로드를 주제로 제2회 시상식 진행

(항저우, 중국 2023년 7월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 12일 저녁, 중국국립실크박물관(China National Silk Museum)이 제2회 실크로드 온라인 큐레이팅 대회(Silk Road Online Curating Competition) 시상식을 개최했다. 올 5월에 시작된 이 대회는 상하이대학교가 Manycore Tech Inc.의 지원을 받아 공동 조직했다. 2022년에 열린 제1회 대회와 달리, 올해 대회는 해상 실크로드(Maritime Silk Road)를 주제로 했으며, 광저우 해양박물관(Guangzhou Maritime Museum), 취안저우 해양박물관(Quanzhou Maritime Museum), 장저우 박물관(Zhangzhou Museum), 닝보 중국항구박물관(China Port Museum in Ningbo) 및 원저우 박물관(Wenzhou Museum) 등 관련 소장품을 보유한 박물관을 초청해 온라인 소장품 자원을 지원받았다.



