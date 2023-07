DNV, TrinaTracker에 두 번째 기술 검토 보고서 제공

-- DNV, TrinaTracker의 Vanguard 1P에 대한 금융지원 타당성 보고서 업데이트

(창저우, 중국 2023년 7월 17일 PRNewswire=연합뉴스) Trina Solar Co., Ltd.의 스마트 솔루션 자회사인 TrinaTracker가 독립적인 에너지 전문성 및 보증 제공업체인 DNV가 발행한 '단축 추적 시스템에 대한 기술 검토 보고서: Vanguard-1P(Report on Technology Review of Single-axis Tracking System: Vanguard-1P)'를 받았다. 이는 TrinaTracker가 2021년 이후 DNV로부터 받은 두 번째 보고서이며, 이는 TrinaTracker의 모든 제품 라인이 DNV의 독립적인 평가를 거쳤다는 것을 의미한다.

Vanguard 1P(One-in-portrait 단축 추적 시스템)는 TrinaTracker의 대표적인 제품으로서 최신 양면 초고전력 모듈과 호환된다. 이 제품은 EPC 및 프로젝트 소유주에게 더 낮은 균등화 발전 비용(LCOE) 솔루션을 제공하기 위해 최첨단 하드웨어와 업계 최고 수준의 소프트웨어를 결합했다.



Project in Myanmar with TrinaTracker Vanguard 1P

DNV는 Vanguard 1P 트래커를 포괄적으로 평가하기 위해 트래커 사업의 모든 측면을 포괄하는 완전한 평가 시스템을 적용했다. 여기에는 두 샘플 프로젝트의 설계와 구조적 계산, 공급망 역량, 품질 및 환경 안전 관리 시스템, 시장 실적과 전망, 신뢰도, 보증 및 O&M 실적 등을 포함하되 이에 국한되지 않는다. 또한 DNV 팀은 풍동 시험 보고서, 설치 설명서 및 기타 전문 보고서를 포함해 제품 라이프 사이클 전반에 걸쳐 Vanguard 1P 트래커에 대한 다양한 보고서를 수준 높게 검토했다.

보고서에 따르면, TrinaTracker의 인증과 설계, 제조 및 서비스는 전체적으로 일반적인 국제 품질 및 환경 관리 요건을 충족하는 것으로 나타났다. 또한, 이 보고서에서는 TrinaTracker의 적극적인 연구개발(R&D) 로드맵에 대해 고객에게 가치를 제공할 업계 기술 경향이라며 호평했다.

DNV는 Vanguard 1P 시스템이 독립적인 계산을 수행하지 않고도 주어진 정보를 바탕으로 구조적인 설계 요건을 충족할 수 있는 것으로 파악했다. 보고서에 따르면, TrinaTracker의 Vanguard 1P는 더 정확한 추적 오류 및 침식 보증 기간 같은 측면에서 업계 표준을 넘어서는 것으로 나타났다. 또한, 이 보고서는 풍동 시험 방식과 EU 경사 최대 8°(15%)에서 진행한 정적, 동적 및 공탄성 시험 및 실험 결과도 긍정적으로 평가했다.

또한 DNV는 고르지 못한 지형에 대한 SBA 입력과 저조도 환경에 대한 STA 입력이 기존 모델보다 개선됐다고 보고했다.

DNV 선임 토목/구조 엔지니어 Eskandari Morteza는 "수개월 동안 철저한 검사를 진행한 끝에, TrinaTracker의 Vanguard 1P가 업계 표준에 해당하는 설계 및 품질 요건을 충족하는 것으로 판단했다"고 밝혔다. 또한, TrinaTracker는 시장 역학과 고객 수요를 해소하기 위해 더욱 잘 개발된 미래 지향적인 연구개발 기술 접근법을 제시한다.