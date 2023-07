스카이 100 홍콩 전망대, 온라인 입장권 할인으로 모든 관광객 환영

-- 홍콩에서 가장 높은 건물에서 홍콩의 360도 파노라마 전경 즐길 수 있어

(홍콩 2023년 7월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 전 세계의 모든 주요 도시에는 상징적인 전망대가 있다. 스카이 100 홍콩 전망대(sky100 Hong Kong Observation Deck)는 의심할 바 없는 홍콩의 상징적인 전망대다. 스카이 100 홍콩 전망대는 홍콩에서 가장 높은 건물인 국제상업센터(International Commerce Centre, ICC) 100층에 위치한다. 스카이 100 홍콩 전망대는 홍콩과 유명한 빅토리아 항구에 대한 360도 파노라마 전경을 제공하는 유일한 실내 전망대다. 또한, 하늘을 주제로 하는 사진 촬영 장소, 최신 모바일 애플리케이션, AR 포토 및 28미터 길이의 멀티미디어 스토리 벽 등과 같은 인터랙티브 시설을 통해 홍콩 문화의 다양한 측면을 소개한다.



sky100 offers 360-degree panoramic day and night views of the city and its famous Victoria Harbour