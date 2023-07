하드락, 새로운 메시 치킨 샌드위치 출시로 리오넬 메시 파트너십의 새로운 시대를 열다

이제 전 세계 하드락 카페 지점과 일부 하드락 호텔에서 인룸 다이닝을 통해 이용 가능

할리우드, 플로리다주, 2023년 7월 13일 /PRNewswire/ -- 하드락 인터내셔널(Hard Rock International) 이 글로벌 브랜드 홍보대사인 리오넬 메시와 다시 한 번 손을 잡고 메시 치킨 샌드위치 " 메이드 포 유 바이 레오 메시 "를 출시합니다. 새로운 "밀라노 스타일" 치킨 샌드위치는 메시의 역사적인 메이저리그 축구 진출에 맞춰 출시되었으며, 더 중요한 것은 상징적인 세미놀 하드락 호텔 할리우드(Seminole Hard Rock Hotel Hollywood)의 기타 호텔이 있는 사우스 플로리다에 완벽하게 맞춰 출시되었습니다. 오늘부터 전 세계 미식가, 축구 및 스포츠 팬들은 하드락 카페 참여 레스토랑과 하드락 호텔에서 인룸 다이닝을 통해 메시 치킨 샌드위치를 주문할 수 있습니다.

Hard Rock International is once again teaming up with global brand ambassador, Lionel Messi, to launch a namesake menu item – the Messi Chicken Sandwich, “Made For You by Leo Messi”.