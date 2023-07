카시오, 혼다 MUGEN과의 첫 협업 에디피스 시계 출시

-- Honda Works Brand 'MUGEN'의 50주년 기념

(도쿄 2023년 7월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 카시오계산기주식회사(Casio Computer Co., Ltd.)가 '속도와 인텔리전스(Speed and Intelligence)'라는 브랜드 개념을 기반으로 하는 에디피스(EDIFICE) 시계 라인에서 최신 제품을 출시한다고 오늘 발표했다. 신제품 ECB-40MU는 에디피스와 Honda Works Brand인 MUGEN(법인명 M-TEC Company, Ltd.) 간의 협력 제품이다.

MUGEN은 혼다 자동차 부품을 제조 및 판매할 뿐만 아니라, 프로 경주팀으로서 F1™, Isle of Man TT(*1), 및 일본 내 최고 레이스의 출전을 포함해 다양한 모터스포츠 관련 활동까지 수행한다. 카시오는 자사의 활동을 지원하기 위해 1985년 오토바이 내구 레이스부터 MUGEN과 파트너십을 체결했다.

*1: Isle of Man TT는 1907년부터 영국령 맨 섬의 공공도로에서 열리는 오토바이 레이스다.

신제품 ECB-40MU는 창립 50주년을 기념하는 MUGEN과 모터스포츠 세계관을 구현하는 카시오 시계 라인인 에디피스 간의 첫 협력 제품이다. 흰색, 붉은색, 황금색 및 검은색으로 구성된 MUGEN 브랜드색이 전반적인 검정 디자인을 배경으로 하는 다이얼, 시곗줄 루프 및 시곗줄 스티치에 적용됐다. 또한, 시곗줄에 MUGEN 브랜드 로고와 더불어 MUGEN의 정신을 상징하는 Eye Commander 로고가 양각됐다. 베젤에는 MUGEN이 만든 시프트 노브에 사용된 폰트가 새겨졌다. 이와 같은 특별한 디테일 덕분에 이 시계는 오직 한정판 모델만이 가지는 희귀한 외관을 연출한다.

시곗줄은 탄소 섬유 강화 수지 케이스와 포뮬러 1 레이싱카에 사용되는 서스펜션에서 영감을 받은 4개의 러그 디자인 외에 우수한 내구성과 통기성 덕분에 스포츠카 내부에 사용되는 알칸타라(Alcantara) 소재로 제작됐다.



Band made of Alcantara material

