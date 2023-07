하이센스, 디스커버리와 파트너십 체결

-- 탐험 정신과 호기심을 고무시키며, 소비자가 '자신만의 미션 X 찾도록' 장려

(칭다오, 중국 2023년 7월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 가전제품 및 소비자 가전 브랜드 하이센스(Hisense)가 사람들이 새로운 세계를 탐험하고 '자신만의 미션 X를 찾도록' 장려하고자 다큐멘터리 채널 디스커버리와 파트너십을 체결했다.



"Find Your Mission X" with Hisense and Discovery