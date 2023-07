이준호, 7월부터 일본 아레나 투어 6회…8월 현지 스페셜 싱글 'Can I' 발매

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]가수 겸 배우 이준호가 7월 시작되는 일본 아레나 투어에 이어 8월 23일 일본 스페셜 싱글 'Can I'(캔 아이)를 발매한다.

JYP엔터테인먼트는 7일 오전 2PM 일본 공식 SNS 채널을 통해 "이준호가 8월 23일 스페셜 싱글 'Can I'를 발매한다"고 밝혔다. 이는 2018년 12월 발매한 일본 베스트 앨범 'JUNHO THE BEST'(준호 더 베스트) 이후 첫 음반으로 이준호의 감미로운 보컬을 기다려온 팬들을 환호케 했다. 신보는 타이틀곡 'Can I'와 인스트루멘털 버전이 수록되며 이준호가 신곡 작사에 직접 참여했다.

싱글 발매 소식과 함께 앨범 재킷 이미지도 선보였다. 지난 7일 첫 공개된 재킷 속 이준호는 검붉은 배경 앞 불 붙은 성냥을 물고 카리스마를 뿜어냈고, 8일 오픈된 이미지에서는 앞서 공개된 사진과 대비되는 푸른 조명 아래 깔끔한 화이트 슈트를 입고 강렬한 눈빛을 전했다. 핫하고 쿨한 상반된 콘셉트를 소화한 이준호의 팔색조 매력을 만날 수 있는 스페셜 싱글에 관심이 모인다.

8일 오전 10시에는 공식 SNS 채널에 일본 아레나 투어 'LEE JUNHO Arena Tour 2023 "마타 아에루 히"'(다시 만나는 날) 공식 포스터와 타이틀을 오픈하고 공연 기대감을 증폭시켰다. 이번 투어는 2018년 12월 일본 단독 콘서트 'JUNHO (From 2PM) Last Concert "JUNHO THE BEST"'(준호 (프롬 2PM) 라스트 콘서트 "준호 더 베스트") 이후 펼쳐지는 첫 단콘이자 지난해 8월 도쿄 부도칸에서 열린 팬콘 'JUNHO (From 2PM) FAN-CON -Before Midnight-'(비포 미드나잇) 이후 약 1년 만의 현지 공연.

'여름마다 팬들과 함께 해 '이여름', '이나츠'라는 애칭을 얻은 이준호가 새 투어로 다시 한번 팬심을 뜨겁게 달굴 전망이다. 투어는 7월 22일~23일 요코하마 피아 아레나 MM에서 포문을 열고 8월 5일~6일 고베 월드 기념홀, 26일~27일 나고야 니혼가이시홀까지 일본 총 3개 지역 6회 규모로 전개된다.

최근 이준호는 JTBC 토일드라마 '킹더랜드'(극본 최롬(팀 하리마오), 연출 임현욱, 제작 앤피오엔터테인먼트, 바이포엠스튜디오, SLL)에서 가파른 인기 상승 곡선을 그리고 있다. 극중 킹 그룹의 후계자이자 신입 본부장 '구원' 역을 맡아 까칠하면서도 자꾸만 스며드는 설레는 매력은 물론 섬세한 눈빛과 목소리, 연기력으로 시청자들의 마음을 핑크빛으로 물들이는 중이다.

이준호의 명품 활약이 돋보이는 '킹더랜드'는 매회 자체 최고 시청률을 경신하고 있고, 최근 넷플릭스 톱 10 공식 웹사이트가 발표한 넷플릭스 글로벌 톱 10 TV 부문(비영어)(2023.06.26~2023.07.02) 정상에 올라 글로벌 영향력을 입증했다.

2023년 안방극장에 이어 음악 플레이리스트까지 전 세계 팬들의 눈과 귀를 사로잡고 자신만의 또 다른 계절을 이어갈 '대세' 이준호에 이목이 집중된다.

wp@heraldcorp.com