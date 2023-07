The Westin Surabaya의 Magnolia, 테이크오버 행사 진행

-- 미슐랭 별 획득한 Candlenut Singapore, 독점 요리 제공

(수라바야, 인도네시아 2023년 7월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 수라바야에서 활기 넘치는 고급 식사 풍경의 중심에 있는 The Westin Surabaya[https://www.marriott.com/hotels/travel/subwi-the-westin-surabaya/ ]의 Magnolia Restaurant이 '미식가 축제(Gastronome Fest)'를 통해 식도락을 좇는 고객을 위한 즐거운 행사를 마련했다. 가장 최근 대규모 미식 테이크오버 시리즈를 마친 Magnolia Restaurant는 이달 21일 세계 최초의 미슐랭 별을 받은 페라나칸 레스토랑 Candlenut에 하룻밤 저녁 독점 요리를 맡긴다.



The World's first Peranakan Michelin-star restaurant, Candlenut Singapore, will take over Magnolia Restaurant by The Westin Surabaya.

Candlenut는 정통 페라나칸(중국, 말레이 및 인도네시아 문화의 혼합 형태) 접근법을 채택한 싱가포르의 유명 레스토랑으로, Malcolm Lee 셰프가 소유하고 있다. 그는 창의적인 반전 요소로 Straits-Chinese 요리의 뿌리를 새로운 차원으로 끌어올렸다. Malcolm Lee 셰프는 "단순한 현지 레스토랑 그 이상을 원했다"라며 "좀 더 깊이 파고들면 세대를 넘나들고 싱가포르 국경을 넘어서는 매우 풍부한 요리 지식이 있다"고 말했다.

군도 반대편에 위치한 수라바야는 인도네시아에서 두 번째로 큰 도시다. 이곳에서는 중국 요리를 비롯해 매력적인 혼합 요리를 맛볼 수 있다. 길거리 식당부터 고급 레스토랑까지 주로 동양의 맛이 지배적이다. The Westin Surabaya의 총지배인 Alamsyah Jo는 "수라바야는 사실 싱가포르와 닮은 점이 많다"며 "우리는 페라나칸 요리의 풍부함을 사랑한다"고 밝혔다. 이어 그는 "페라나칸 요리는 역사적이고 풍미 있을 뿐만 아니라, 일부 메뉴에는 높은 인내심과 사전 준비가 필요하다"면서 "그래야만 필수 향료를 흡수하거나 완벽한 식감을 맛볼 수 있기 때문이며, 이는 완전한 요리 체험 주기를 선보이는 것"이라고 설명했다.

건강한 요리 체험은 여기에서 끝나지 않는다. '미식가 축제'에서 Candlenut 팀과 Westin 조리팀이 각자의 매력적인 전문지식을 결합해 5개 코스로 구성된 고급 페라나칸 메뉴를 만든다. 여기에 Fantini 와인의 풍부한 맛이 곁들여질 예정이다. Malcolm Lee 셰프가 아뮤즈 부슈 Ngoh Hiang, 앙트레 Pong Tauhu Soup 및 입가심용 Mango Sorbet로 즐겁게 메뉴를 시작할 예정이다. 풍부한 만찬은 메인 코스 Pork Jowl이나 Prawn Curry로 이어지고, Westin 조리팀이 만든 달콤한 디저트 Exotique Berries Entremet로 마무리된다.

Alamsyah Jo 총지배인은 "고급 요리를 탐색하는 모든 고객이 이 미슐랭 별 테이크오버 행사에 참여했으면 한다"고 말했다. 이어 "이는 Marriott Bonvoy 회원이 포인트를 적립하고 사용할 수 있는 제한된 기회 중 하나"라며 "Malcolm Lee 셰프를 만나 인사를 나누고, 저녁 식사의 특별 할인도 받을 수 있다"고 설명했다.

추가 정보 및 식사 예약은 웹사이트 magnoliarestaurant.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의

Tessa Zelyana

Complex Marcomm Manager, The Westin Surabaya [https://www.marriott.com/hotels/event-planning/business-meeting/subwi-the-westin-surabaya/ ] and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah [https://www.marriott.com/hotels/travel/subfk-four-points-surabaya-pakuwon-indah/ ] tessa.hidayat@westin.com