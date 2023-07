셔터스톡, 기업 고객에게 AI 이미지 생성에 대한 면책 제공

기업 고객에게 우려할 필요가 없는 AI 이미지 라이선스를 부여하고 셔터스톡의 특정한 AI 기여자 펀드를 통해 수십만 명의 아티스트에게 보상 제공

뉴욕, 2023년 7월 7일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 브랜드, 디지털 미디어, 마케팅 회사에 고품질 콘텐츠와 풀서비스 크리에이티브 워크플로 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 크리에이티브 플랫폼 셔터스톡 (Shutterstock, Inc., NYSE: SSTK)은 기업 고객에게 그의 플랫폼에서 제공하는 생성형 AI 이미지와 관련하여 라이선스와 사용에 대한 완전한 면책 을 제공한다고 발표했다. 셔터스톡은 shutterstock.com에서 생성하고 라이선싱되는 생성형 AI 이미지 사용과 관련하여 잠재적인 클레임으로부터 고객을 보호하기 위해 주문형으로 사람의 리뷰를 통한 면책 요청을 수락한다.

