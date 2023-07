MAS Holdings, 합성섬유 대체할 지속가능한 HeiQ AeoniQ™에 투자

취리히, 2023년 7월 6일 /PRNewswire/ -- 세계적인 의류 및 직물 제조 및 기술 대기업인 MAS Holdings(본사: 스리랑카)가 16개국에 걸쳐 국제적인 풋프린트를 구축했다. MAS Holdings는 폴리에스터와 나일론을 대체할 차세대 셀룰로스 필라멘트 섬유 개발을 지원하는 Plan for Change 이니셔티브의 일환으로 HeiQ AeoniQ™의 지분을 인수했다.

MAS Holdings and HeiQ administrators celebrate the deal that makes HeiQ AeoniQ™ stronger and scaled-up.(From left to right: Nipuna Gunaratne – Sustainable Product Lead, MAS Holdings; Rajiv Dharmendra – Chief Executive Officer, MAS Intimates; Nemanthie Kooragamage – Director - Group Sustainable Business, MAS Holdings; Mahesh Amalean – Co-Founder & Chairman, MAS Holdings; Carlo Cen-tonze – Co-Founder & CEO, HeiQ Group; Musa Raibin - VP South Asia Brand Force, HeiQ Group; Ran-il Vitarana – Chief Innovation Officer, MAS Holdings