BRI, FinanceAsia Awards 2023에서 9개 상 받아

(홍콩 2023년 7월 6일 PRNewswire=연합뉴스) PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.(IDX: BBRI)가 올 6월 28일 홍콩에서 열린 FinanceAsia Awards 2023에서 'Best Companies in Asia' 및 'FinanceAsia Awards'의 두 개 주요 부문에서 9개의 상을 받았다.



BRI는 Best Companies in Asia 부문에서 Best CEO, Best CFO, Best Financial Company, Best ESG(Environmental, Social and Governance), Best DEI(Diversity, Equity, and Inclusion), Best Investor Relations, Best-Large Cap Company, Best Managed Company 등 여덟 개의 '골드(Gold)' 등급을 받았다. 또한, FinanceAsia Awards 부문에서는 Most Progressive DEI에 선정됐다.

올 1분기 BRI의 순이익은 전년 대비 27.37% 증가한 15조5천600억 루피아를 기록했고, 자산은 전년 대비 10.46% 증가한 1천822조9천700억 루피아를 기록했다. 신용 지출도 증가세를 보였으며, 그중 마이크로 부문이 11.18%로 가장 높은 증가세를 기록했다. 총 대출 및 자금 조달은 1천180조1천200억 루피아를 기록했다. 그중 MSME 부문은 83.86%를 차지했다.

BRI의 제3자 펀드는 전년 대비 11.45% 증가한 1천255조4천500억 루피아를 기록했고, 여기에서 저비용 자금(CASA)은 전년 대비 13.01% 증가한 810조900억 루피아를 기록하며 주된 동원으로 작용했다. BRI는 저비용 자금 모금에 초점을 맞췄고, 그 결과 CASA 비율이 64.53% 증가했다.

BRI는 ESG 관행도 주도하고 있다. 2023년 1분기 대출 중 66.7%가 지속가능한 신용 포트폴리오이며, 이는 인도네시아에서 가장 큰 규모를 자랑한다. S&P Global Corporate Assessment의 Sustainability Yearbook Member에서 BRI의 점수는 46(2020년)에서 63(2022년)으로 올랐고, ESG 위험 등급은 30.0(2020년)에서 18.8(2022년)로 감소했다.

2022년, BRI는 Corporate Governance Perception Index에서 95.18점을 받았다. BRI는 3년 동안 인도네시아 및 아세안(ASEAN) 자산군에서 3대 상장 기업 중 하나라는 입지를 유지했다.

BRI는 ESG 이행에 전념했고, 이는 BRI의 주식에 긍정적인 영향을 미쳤다. 오늘날 BRI는 인도네시아 증권 거래소에서 시가총액이 가장 큰 국영 기업이다. 2023년 2분기 기준으로 BRI의 시가총액은 818조4천200억 루피아를 기록했다.

Sunarso 대표이사는 "자사의 모든 직원과 고객, 특히 인도네시아 경제의 근간인 MSME 기업가들에게 이 상을 바친다"며, "이번 성과는 모든 이해관계자에게 경제적 및 사회적 가치를 제공하도록 동기를 더욱 부여할 것"이라고 말했다.

BRI에 대한 더 자세한 정보는 웹사이트 www.bri.co.id에서 확인할 수 있다.