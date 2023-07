Country Garden Forest City, 성장과 발전의 7주년 기념

- Country Garden Forest City, 현재 부동산 투자, 휴가 및 은퇴 희망하는 홍콩 주민 위한 최고의 목적지

(조호르바루, 말레이시아 2023년 7월 6일 PRNewswire=연합뉴스) Country Garden Group의 부동산 개발 단지인 Forest City가 번영하는 도시 프로젝트로서 7주년을 맞이했다. 살기 좋은 곳으로 알려진 말레이시아 조호르바루에 위치한 이 개발 단지는 2016년에 시작된 이후 큰 성장을 달성했다. 다양한 주거 및 관광 시설의 완공, 싱가포르 및 말레이시아-싱가포르 제2연결로(Malaysia-Singapore Second Link)와의 근접성, 그리고 우수한 지리적 위치 및 외국인에 대한 유리한 인센티브 등으로 인해 Forest City는 홍콩과 전 세계 40개 이상의 국가 및 지역에서 주택 소유자를 끌어들였으며, 그 결과 30만 명의 국제 관광객을 유치했다.

Country Garden 말레이시아 및 싱가포르 지역 CEO Chen Binghong는 "Forest City의 7주년을 기념하게 된 것을 기쁘게 생각한다"며 "이 도시의 시설이 확장되고 지역 비즈니스가 번성함에 따라, Forest City는 조호르바루와 말레이시아 전체의 사회 경제적 발전에 강력한 추진력을 지속해서 불어넣고 있다"고 말했다. 이어 그는 "최근 싱가포르가 외국인 부동산 구매자에 대한 인지세를 30%에서 60%로 인상한다고 발표함에 따라, 말레이시아 부동산 시장에 대한 투자 매력이 간접적으로 강화되고 있다"면서 "우리는 Forest City의 발전 전망에 대해 낙관을 넘어선 기대를 갖고 있으며, 앞으로도 탁월한 도시 생활 경험을 빠르게 구축 및 창출할 것"이라고 말했다.

Forest City는 교통의 요지이자 세계적인 수준의 여러 항구가 있는 믈라카 해협 인근에 위치하며 뛰어난 입지를 자랑한다. 또한, 이 부동산 개발 단지가 자리한 지역에는 수로가 있어 중국의 일대일로 이니셔티브 내에서도 전략적 중요성을 갖는다. Forest City는 2022년 6월 기준으로 약 828억 달러의 투자를 유치한 대규모 경제 개발 지역이자 말레이시아 정부가 지원하는 이스칸다르 경제 구역(Iskandar Economic Zone) 내에 자리 잡고 있다. 많은 다국적 기업이 이미 이 지역에 진출했다. 그뿐만 아니라, 이곳은 싱가포르에서 불과 2km 거리에 있어, 말레이시아 정부는 이곳을 조호르와 싱가포르를 아우르는 지역 경제 개발 중심지로 계획하고 있다. 이 이니셔티브는 조호르의 경제 성장을 더욱 촉진하고, Forest City가 말레이시아-싱가포르 간의 경제 통합을 위한 가교 역할을 하는 데 기여할 것으로 기대된다.

Forest City의 주거 계획은 현재까지 약 2만6천 가구가 완공돼 완성 단계에 접어들었다. 이미 2만 가구 이상이 판매되면서 모두 완료됐으며, 필요한 양도 요건을 충족했다. 80% 이상의 가구가 이미 소유주에게 이전됐다. 이 섬의 부동산 가격은 51만 말레이시아 링깃(MYR)에서 시작해 대략 87만 홍콩 달러(HKD)에 해당하는 탁월한 가치를 제공한다. 소유자는 영구적인 소유권을 누리면서 Forest City와 주변 지역의 자연 생태와 고품질 생활 편의시설을 이용할 수 있다.

또한, 이 개발 단지는 2개의 5성급 호텔, 2개의 18홀 국제 표준 골프 코스, 그리고 상업 거리를 포함한 종합적인 관광 시설도 갖추고 있다. 향후 편의시설 라인업의 확장 및 가족 중심 엔터테인먼트 장소의 추가 건설도 계획돼 있다. 도시 생태계가 지속해서 성숙함에 따라, Forest City는 생태 관광, 문화 교류, 환경 교육, 레저 및 웰니스 활동의 중심지가 되면서 주민과 방문객 모두에게 몰입형 생태 경험을 제공하고자 한다.

Forest City는 섬 주민의 요구를 충분히 충족하기 위해 교육 및 의료 서비스를 적극적으로 개선하고 있다. 2018년부터 운영 중인 Shattuck-St. Mary's Forest City International School은 주변 대학 도시와 여러 유명 국제학교의 교육 자원을 통합하는 핵심 교육시설의 역할을 한다. 건강 및 웰니스 측면에서, Forest City는 아시아의 선도적인 의료 관리 기관인 MJ Group과 파트너십을 맺었다. 또한, 이 지역은 섬 주민이 종합적인 의료 서비스를 받을 수 있도록 여러 유명한 의료 시설도 갖추고 있다.

Country Garden 말레이시아 및 싱가포르 브랜드 마케팅 총괄책임자 Fang Fang은 "향후 수년간 Forest City는 계속해서 다양한 편의시설을 업그레이드하고, 전 세계 주택 소유자에게 컨시어지 및 기타 맞춤형 서비스를 제공하며 Forest City에 더 많은 활기와 생동감을 불어넣을 것"이라고 말했다.

환경적으로 책임감 있고 스마트한 이니셔티브를 자랑하는 Forest City는 통합 개발, 수직적 녹지화 및 지능형 보안이라는 혁신적인 개념으로 국제적으로 인정받았다. Forest City는 약 30개의 국제상을 받았다. 특히 주목할만한 수상 사례는 2018년 포브스(Forbes)로부터 '미래를 뒤흔들 5개 신도시(5 New Cities That Are Set to Shake up the Future)' 중 하나로 선정된 것이다. 다음 단계에서, Forest City는 첨단 기술 산업, 디지털 센터 및 녹색 지능 도시 개발에 중점을 둘 계획이다. 또한, 말레이시아의 경제 정책에 발맞춰 외국인 자본 투자를 유치하고, 다국적 기업과 기타 주요 기업이 말레이시아에 사무소 및 시설을 설립하도록 유인함으로써 산업 발전을 촉진하는 것을 목표로 한다.

홍콩 주민이 Forest City에 주택을 소유하는 것에 대한 가치를 더 잘 이해할 수 있도록 하기 위해, 올해 하반기에는 세미나도 진행될 예정이다. 말레이시아 부동산에 관심이 있는 홍콩 주민을 위한 가이드 투어가 마련되고, 이들이 섬을 직접 경험할 수 있도록 초청할 예정이다. 구체적인 일정 및 등록에 대한 세부 사항은 추후 적절한 시기에 발표될 예정이다.

Forest City 소개

Forest City는 조호르주 정부의 지원을 받아 Country Garden과 Esplanade Danga 88 Sdn Bhd(EDSB)가 공동으로 진행하는 프로젝트다. Forest City는 말레이시아의 번성하는 이스칸다르 경제 구역에 위치하며, 동남아시아 경제 성장의 추가 원천 역할을 한다. Forest City는 약 30㎢의 광활한 지역에 걸쳐 있으며, Tuas Second Link 인근의 편리한 입지를 자랑한다. 또한, Forest City는 이상적인 라이프스타일과 도시 발전을 조화롭게 혼합하는 통합 개발 모델을 구현하는 데 전념하고 있다. 이 도시는 건강하고 현대적인 도시 생활 경험을 선도하기 위해 관광, 교육, 의료 및 금융의 핵심 산업을 아우르는 면세 섬과 특별 금융 지구의 점진적 설립을 구상하고 있다.

Forest City는 침실 1~4개의 고층 워터프론트 빌라, 해변 빌라, 고급 고층 워터프론트 아파트, 콘도 아파트, 복합 용도 금융센터 1단계의 주거용 유닛, 골프 코스 커뮤니티 내 빌라 등 다양한 주거 옵션을 제공한다. 또한, 2개 호텔과 2개 18홀 국제 표준 골프 코스가 이미 완벽하게 운영되고 있으며, 주민과 방문객에게 탁월한 편의시설을 제공하고 있다.