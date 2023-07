CGTN "SCO, 글로벌 문제 속에서 더욱 긴밀한 협력에 주목"

-- SCO에 새로운 회원국 합류

(베이징 2023년 7월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 4일, 이란이 상하이협력기구(Shanghai Cooperation Organization, SCO)의 아홉 번째 회원국이 됐다. SCO는 세계에서 가장 넓은 면적과 가장 많은 인구를 아우르는 포괄적인 지역 협력 기구다.

제23차 SCO 정상회의에서 이란의 전면 가입이 공식화됐다. SCO 리더들은 온라인으로 이 회의에 참여했다.

시진핑 중국 국가주석은 회의 연설을 통해 SCO에 합류한 이란을 환영했다. 그는 세계 평화와 발전에 더 많은 확실성과 긍정적인 에너지를 부여하기 위해 SCO 회원국이 단결과 조정 상태를 유지할 것을 촉구했다.

시 주석은 "행복한 삶을 향한 사람들의 바람이 곧 우리의 목표"라며 "평화, 발전 및 상생 협력은 막을 수 없는 시대적 흐름"이라고 말했다.

이어 시 주석은 더 나은 세계를 만들 것을 촉구하며, SCO 지도자들에게 중국은 글로벌발전이니셔티브(GDI),글로벌안보이니셔티브(GSI), 글로벌문명이니셔티브(GCI)를 적극적으로 이행하기 위해 다른 회원국과 협력할 준비가 돼 있다고 전했다.

혼란과 변혁의 세계에서, 시 주석은 GDI, GSI 및 GCI를 차례로 제안하며 중국식 해결책으로 전 세계의 지배구조에 일조했다. 또한 이들 세 개 이니셔티브는 안보, 경제 및 대인 교류라는 세 가지 주요 협력 영역을 의미하는 '3대 기둥'을 강화하고자 하는 SCO의 수요도 충족한다.

공동 안보 보호

SCO는 테러리즘, 분리주의 및 극단주의라는 세 가지 세력에 대항한다는 근본적인 사명에 따라 20년 전에 설립됐다. 그동안 여러 회원국은 SCO 체제 아래 안보 협력에 꾸준히 집중했다.

SCO 회원국은 '세 가지 세력'에 대항하고자 정보 공유 및 교류를 확대하고, 합동 대테러 훈련을 진행하는 등 주목할 만한 진전을 이뤘다. 2020년에만 SCO 회원국이 방지한 테러 공격이 40건이 넘고, SCO 회원국이 해체시킨 테러 단체는 50개가 넘는다.

또한 SCO는 마약 밀매와 초국가적인 조직범죄를 단속하고, SCO-아프가니스탄 연락 그룹 같은 기제를 통해 지역 분쟁 지대의 급격한 재발을 다루고자 하는 회원국의 노력을 조정하는 주요 기구로도 기능한다.

시 주석은 지역 평화를 유지하고 공동 안보를 지킬 것을 촉구하며, "이 지역에서 평화와 안보를 유지하는 것은 우리의 공동 책임"이라고 지적했다.

시 주석은 "이 지역에서 견고한 보안 방패를 만들기 위해 중국은 GSI를 이행하고, 대화와 협의를 통해 국제 분쟁의 해소를 도모하며, 국제 및 지역 분쟁 지대의 정치적 해결을 장려하는 데 있어 모든 이들과 협력할 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

'협력 파이' 확대

유라시아 대륙의 5분의 3을 차지하는 SCO는 세계 인구의 거의 절반을 대변하며, 세계 국내총생산(GDP)의 20% 이상을 차지한다. 이는 발전 잠재력이 훨씬 더 크다는 것을 의미한다. 중국이 제안한 일대일로 이니셔티브(BRI)는 이 잠재력을 이용하고, SCO 회원국에 특히 인프라 부문에서 실용적인 협력을 증대할 기회를 제공했다.

중국-키르기스스탄-우즈베키스탄 철도, 중국-중앙아시아 천연가스 파이프라인, 중국-유럽 화물열차 서비스의 정기 운행 같은 운송 서비스 덕분에 SCO 회원국 간 유대 관계는 물리적으로 더 가까워졌다.

시 주석은 "전 세계를 이롭게 하는 '행복 경로'로 일대일로를 확장하기 위해 협력해야 한다"고 말했다. 그는 SCO 지도자들에게 BRI 10주년을 맞아 중국이 제3회 일대일로 국제협력 포럼(Belt and Road Forum for International Cooperation)을 개최할 예정이라고 전했다.

중국-SCO 지역경제 및 무역협력 시범지구도 지역 주민들에게 구체적인 혜택을 안겼다. 이 시범지구와 SCO 회원국 간의 무역량은 2019년 8억5천만 위안(약 1억1천700만 달러)에서 2022년 81억 위안(약 11억 달러)으로 급증했다.

이 회의에서 시 주석은 "경제 성장이야말로 이 지역 모든 국가의 공통 과제"라고 강조했다. 그는 SCO 회원국에 실용적인 협력에 집중하고 경제 회복 속도를 높일 것을 촉구했다.

또한, 시 주석은 보호주의, 일방적 제재 및 국가 안보의 과도한 확장에 반대하고, 장벽 건설, 비동조화 및 공급망 단절 같은 움직임을 거부하는 한편, GDI를 이행하고 상생 협력 파이를 더욱 확대할 것을 약속했다.

사람들 간의 유대 강화

SCO 회원국에는 다양한 종교 및 문화유산을 가진 여러 고대 문명과 민족 집단이 있다. SCO 회원국은 다양한 문화 간의 교류와 상호 이해를 도모하고자 하는 노력이 진정으로 필요하다고 주장한다.

또한 회원국 간에 언어의 해(Year of Languages), 문화의 해(Year of Culture) 및 관광의 해(Year of Tourism) 같은 문화 행사를 연속으로 개최함으로써, SCO 회원국 간의 상호 이해를 도모하고 있다.

또한, SCO는 SCO 회원국 청년들의 문화와 학술 교류를 장려하는 상하이협력기구대학(University of Shanghai Cooperation Organization, USCO)도 발전시켰다. 현재 USCO 협력 프로그램에는 82개 단과대학이 있으며, 7개의 전문 방향을 제시했다.

지난 화요일, 시 주석은 향후 3년 이내에 중국이 SCO 회원국에 1천 건의 국제 중국어 교사 장학금을 지급하고, 3천 건의 '중국 다리(Chinese Bridge)' 여름 캠프 기회를 제공하며, 과학연구 교류를 위해 100명의 젊은 과학자를 중국에 초청할 예정이라고 발표했다.

시 주석은 지역 내 모든 국가가 서로 다른 문명의 조화로운 발전을 열망한다고 믿고 있다. 그는 "GCI를 이행하고, 모든 문명 간에 포용성과 공존을 도모하며, 모든 국가 간에 상호 이해와 우정을 높이기 위해 모든 이들이 협력해야 할 것"이라고 전했다.

https://news.cgtn.com/news/2023-07-04/With-new-member-SCO-eyes-closer-cooperation-amid-global-challenges-1lay4OIVy36/index.html