Xinhua Silk Road "중국 창사, 아프리카와 경제 및 무역 협력 급증"

(베이징 2023년 7월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 중부 후난성의 내륙에 위치하며 Xingsha로도 불리는 창사현이 제3회 중국-아프리카 경제무역박람회(China-Africa Economic and Trade Expo, CAETE)에서 아프리카와 지역 경제 및 무역 협력을 도모했다.



Changsha County, an inland locality in central China's Hunan Province also called Xingsha, sees local economic and trade cooperation with Africa burgeoning during the Third China-Africa Economic and Trade Expo (CAETE).