Comvita, 시장 선두주자 HoneyWorld Singapore 인수

(오클랜드, 뉴질랜드 2023년 7월 4일 PRNewswire=연합뉴스) Comvita Limited(NZX: CVT)가 전문 꿀 소매업체 HoneyWorld Singapore와 HoneyWorld Singapore의 소비자 브랜드를 인수했다고 발표했다.



David Banfield, CEO Comvita and Pearline Goh, Founder and Director, HoneyWorld Singapore at Comvita and HoneyWorld Singapore signing ceremony.