성능 향상 위해 자전거 설계 기준 재정의한 물리학자

-- 일반적인 자전거에서 설계 결함을 발견하고 해결책 제시한 물리학자

(올니, 일리노이주 2023년 7월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 선도적인 접이식 자전거 제조업체 DAHON의 회장인 Dr. David Hon이 산악자전거, 도로용 자전거 및 일부 전기 자전거를 포함해 다양한 유형의 자전거에서 설계 결함을 발견했다고 발표했다. 그는 프레임 굴성과 그것이 성능에 미치는 영향을 조사함으로써, 실용적인 프레임 굴성 측정을 위한 이론적이고 실험적인 방법을 개발했다. 이 조사 결과를 자세하게 소개하고, 속도와 성능을 최적화하기 위한 개선책을 제안하는 일련의 논문이 발표될 예정이다.

튜브형 전면과 후면이 삼각형 모양을 갖춘 기존의 '안전 자전거'는 19세기 말부터 표준적인 설계였다. 이 구조는 성공적으로 입증됐지만, 접이식 자전거와 소프트-테일 산악자전거가 출시되면서 예외가 발생하기 시작했다. Dr. Hon의 연구는 이와 같은 설계 문제를 해결하고, 모든 자전거 범주에서 성능을 높이는 개선책을 제공하기 위한 것이다.

프레임 굴성의 핵심 부품으로 바텀 브라켓(Bottom Bracket, BB)에 집중한 Dr. Hon은 BB의 움직임과 페달을 밟는 힘 간에 상관관계를 확립하는 모델을 개발했다. 이들의 역학 관계는 프레임 굴성과 높은 연관이 있다. 수정된 EU CEN 테스트 플랫폼을 기반으로 45대의 다양한 유형의 자전거를 테스트함으로써 굴성 에너지와 페달 효율성을 측정했다. 그 결과는 주행 실험으로 입증했다. 몇몇 놀라운 결과를 포함해 중요 테스트 결과는 다음과 같다.

- 더 작은 바퀴와 프레임은 물론, 삼각 프레임이 더 뻣뻣하다.

- BMX 자전거가 가장 뻣뻣했다.

- 헤드 튜브를 BB에 연결하는 DELTEC 케이블이 단일 튜브 접이식 자전거의 뻣뻣함과 속도를 유의하게 개선하고, 테스트를 한 모든 대형 바퀴 자전거보다 높은 성능을 보였다. DELTEC는 단일 튜브 접이식 자전거를 위한 매우 훌륭한 해결책으로 두각을 나타냈다.

- 소프트 테일 자전거는 뒤축에서 높은 유연성을 보였고, BXX 접이식 자전거는 매우 낮은 후측 서스펜션 피벗(업계에 널리 알려져 있다) 때문에 가장 부드러웠으며, 페달을 밟을 때 심각하게 흔들렸다.

- 가파른 20도 경사를 오를 때 더 부드러운 자전거가 더 뻣뻣한 자전거보다 최대 15% 더 느린 속도를 기록했다.

Dr. Hon은 경주, 등산 및 통근용 자전거 프레임 설계에서 추진 효율성이 중요하다고 강조했다. 곧 발표될 논문 시리즈의 제목은 다음과 같다.

1. 접이식 자전거: 문제와 해결책(The Folding Bike: Problems and Solutions)

2. 자전거 뻣뻣함 대 페달링 효율성(Bike Stiffness vs. Pedaling Efficiency)

3. 소프트 테일 자전거: 문제와 해결책(Soft Tail Bikes: Problems and Solutions)

4. 뻣뻣한 자전거의 성능(Performance of Stiffened Bikes)

이 시리즈는 속도와 성능의 최적화라는 목표에 따라 대부분의 자전거 범주를 위해 시행 가능한 개선책을 제안한다.

추가 정보 및 보도자료 전문은 DAHON 웹사이트 www.dahon.com에서 확인할 수 있다.